Il nuovo accordo di Mobilize con Aspi per la mobilità sostenibile

Mobilize sigla un accordo con Aspi e porta una svolta al settore della mobilità sostenibile nel nostro paese: i dettagli a riguardo.

Nelle ultime ore c’è stato un accordo che permette un decisivo passo in avanti per quanto riguarda lo sviluppo della mobilità sostenibile nel nostro paese. Mobilize, infatti, ha siglato un accordo con Aspi e questo avrà presto concrete conseguenze sulle strade italiane.

Marca di Renault Group dedicata alle nuove mobilità, Mobilize ha ora annunciato insieme a Free To X, filiale di Autostrade per l’Italia, un’operazione che ha come obiettivo quello di accelerare lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica ad alta potenza in Italia. Un progetto decisamente importante, che porta Mobilize (come riporta LaPresse) all’acquisto di quote significative di Free To X.

Mobilize ha dunque tutta l’intenzione di diventare protagonista del settore della ricarica rapida nel nostro paese e tutti i cittadini che supportano la mobilità sostenibile non possono che esserne felici. Ecco tutti i dettagli a riguardo, comprese le dichiarazioni dei vari rappresentanti delle società coinvolte.

Mobilize e Free To X, il nuovo accordo per la mobilità sostenibile in Italia

L’operazione di Mobilize ha un significato davvero importantissimo considerando come Free To X sia tra i leader di mercato della ricarica ad alta potenza (HPC – High-Power Charging) in Italia; al momento, gestisce praticamente 110 stazioni, dislocate soprattutto lungo le autostrade, capaci di erogare fino a 400 kW di potenza.

Il nuovo investimento di Mobilize ha l’obiettivo di sviluppare sempre di più questa rete, anche fuori dalle autostrade. “L’avvio di una partnership con Autostrade per l’Italia è un passo significativo nella nostra missione di guidare la transizione verso la mobilità sostenibile” ha spiegato (come riportato da LaPresse) il CEO di Mobilize, Gianluca De Ficchy. La collaborazione con Free To X, sottolinea, non soltanto migliorerà l’infrastruttura di ricarica italiana, ma permette a Mobilize di allinearsi “alle nostre ambizioni strategiche di creare una solida rete di ricarica rapida in tutta Europa, rendendo la mobilità elettrica più facile per tutti” ha aggiunto il De Ficchy.

Grande soddisfazione anche da parte di Free To X, espressa dalle parole del CEO Giogio Moroni. “Siamo orgogliosi di unire le forze con Mobilize, per fornire soluzioni di ricarica veloci e super veloci per i viaggiatori, incentivandone la crescita anche fuori dalla rete autostradale. Quest’operazione conferma l’importanza dell’azienda in questo settore come promotore chiave della mobilità a basse emissioni nel percorso di transizione verso una mobilità più sostenibile”.