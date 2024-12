Viaggiare a Capodanno, 7 mete low-cost: itinerario e tappe, a ciascuno la sua vibes!

A ciascuno la sua vibes perché letteralmente ogni singola meta, ha delle caratteristiche uniche. Viaggiare a Capodanno senza impoverirsi è possibile, ma ad ognuno spetta un’avventura differente.

Sia che si decida di viaggiare a Capodanno che no, queste 7 mete sono dei gioiellini da non lasciarsi scappare per il prossimo futuro. Potrebbero rappresentare dei buoni propositi per l’anno nuovo? Sicuramente avere già degli itinerari belli che pronti, o anche solo avere idea di dove andare fantasticando, potrebbe essere l’attività prediletta per terminare l’anno con botti di “positività”. Esplorare il mondo è un hobby versatile, poiché le tappe sono differenti e per questo possono abbracciare le esigenze di tutti. Viaggio romantico, alternativo o all’avventura?

Forse qualcuno riscoprirà la bellezza del viaggiare anche soltanto immaginando questi itinerari. Chi ama i comfort non deve pensare di non poter coltivare delle esperienze simili, perché forse basta soltanto osservare queste iniziative da una prospettiva diversa, la propria!

È chiaro che viaggiare a capodanno o no, non sia tra le priorità del momento per delle ragioni di un certo peso. Tirando le somme, il 2024 è stato per tutti un anno difficile, sia un punto di vista economico che personale per alcuni. Ma questo non deve scoraggiare, poiché il bagaglio culturale di ognuno va arricchito, anche con piccole sorprese.

Uscire dalla zona di comfort renderà più forte il corpo, dando spazio alla mente per viaggiare libera. Anche se di poco. Non si deve necessariamente rinunciare, ma optare per qualcosa che si adatta naturalmente, senza forzature, a ciò che piace, ma che di questi tempi si può “soprattutto fare e permettere”.

Queste 7 mete low-cost sono perfette sia per la fine dell’anno, che per il futuro. Quindi, qualsiasi sia il momento in cui si entra in contatto con questa guida, è comunque quello giusto. Viaggio di coppia o in solitudine? Esperienza da fare in gruppo con gli amici, o partire all’avventura con sconosciuti?

Ad ognuno la sua vibes, con l’aspettativa di soddisfare i propri desideri. Non serve compiere avventure irripetibili, ma avere la consapevolezza che c’è dell’irripetibile in tutto quello che si decide di fare, per questo bisogna renderlo unico e non dimenticarlo. Le tappe in questione sono speciali soprattutto perché sono accessibili anche una volta giunti a destinazione.

Come viaggiare a Capodanno senza svenarsi: consigli pratici

Il primo trucco per risparmiare se si decide di viaggiare a Capodanno è quello di partire… il 31! Sembra una decisione folle, ma in realtà si rivela essere una fuga dall’ordinario niente male. Proprio per l’anticonformismo della scelta, è più probabile trovare pacchetti convenienti in questo giorno, che in altri. Dire che bisogna poi evitare le grandi capitali è scontato, ma non lo è optare per aeroporti secondari: questa chicca fa risparmiare il doppio, e nessuno ci pensa! Quali altri consigli non lasciarsi scappare?

A queste chicche si aggiunge il fatto che sicuramente partire in gruppo è conveniente, ma se si vuol “fuggire dalla vita di tutti i giorni”, e si decide di intraprendere un’avventura con il proprio partner o in solitudine, almeno in questo, ci si deve sentire liberi di “spendere” qualcosa in più. Se c’è un dettaglio su cui non si deve risparmiare è la compagnia. Che sia quella altrui o la propria. Un viaggio indimenticabile è reso tale da tanti aspetti, e questo è tra i più importanti.

Qual è l’ultimo consiglio che non può mancare nel vademecum del più esperto viaggiatore? Optare per delle mete bellissime, ma che sono economiche sia per i prezzi di vitto e alloggio, che per quanto concerne il viaggio in sé nella sosta del luogo prediletto. Queste 7 località sono low-cost in tutto e per tutto: quale si addice alle vibes del momento?

Se il romanticismo è la parola chiave, non si può non scegliere la “città Rosa”, per eccellenza. Si sta parlando di Tolosa, e si trova in Francia. Basta con la stra-gettonata Parigi, si sa quanto sia bella, perché non scegliere qualcosa di alternativo, che regala momenti delicati e intensi, e soprattutto fa ciò ad un prezzo accessibile?

La quarta città più grande del Paese, è soprannominata così poiché il colore in questione illumina molti edifici. A questo si aggiunge l’atmosfera che è soprattutto calorosa. Il viaggio potrebbe iniziare da Place Du Capitole, per poi ammirare le basiliche, perdersi nei negozietti del centro, ed esplorare canali tipici del luogo, come il Canal Du Midi, scattando qualche foto qua e là. Anche gli amanti della scienza apprezzano questo luogo, perché ospita il centro Aerospaziale più grande d’Europa! Il cibo? C’è tanta tradizione, ma si possono trovare piatti innovativi e di ultima generazione.

Ma se la parola d’ordine è fascino per l’antico misto al clima natalizio più tradizionale, Amman in Giordania, è un luogo magico in cui fare questa esperienza. Partire da Milano è la decisione più conveniente dal punto di vista economico. La capitale è un mix di modernità e rovine, Petra e Wadi Rum sono tappe da non perdere. Occhio però all’escursione termica, bisogna vestirsi a cipolla!

Senza dimenticare che i viaggi possono anche essere “comodi”. Se si parte dal Nord Italia, e si predilige una tappa da raggiungere comodamente in auto, Lubiana in Slovenia, fa al caso proprio. Come già detto, non serve per forza prendere un aereo o un treno, ci si può adattare rispettando le proprie esigenze e contenendo i costi. Si aggiunge inoltre che luoghi come il Lago di Bled sono ammirati in tutto il mondo.

Ancora ci si sposta nella meta low-cost per eccellenza, e lo è tutto l’anno. Quindi, se si è soliti rimandare, Sofia in Bulgaria aspetta anche gli indecisi fino all’ultimo. È una tappa preziosa, non mancano buone offerte di soggiorno in Hotel anche a quattro stelle. Questo però non significa non ammirare luoghi di una bellezza strepitosa. La Rotonda di San Giorgio, la cattedrale Aleksandr Nevskij, la Square 500 National Gallery, e la chiesa russa sono solo alcune delle chicche da non perdere. Infine, la cucina del posto è un mix portentoso di arte culinaria russa, orientale e del resto d’Europa.

Sempre tra i viaggi più confortevoli, non si può dire di no all’Austria con la magica Vienna. Per quanto si tratti di una Capitale, è tra quelle maggiormente convenienti, anche perché anch’essa può esser raggiunta in macchina se si parte dal Nord Italia. Come se non bastasse, il centro storico non è solo bello e dolce per la Sacher più buona del mondo, ma è anche percorribile con un efficace sistema di trasporti pubblici che porta letteralmente ovunque!

Ci si può anche spostare nella direzione di climi più caldi. Se la vibes è “solarità”, Marrakech in Marocco lo è in tutti i sensi, sia per le temperature che per l’accoglienza della popolazione. Ottime offerte sia pe alloggi che per i tour, come quello che parte da Ouarzazate fino al deserto del Merzouga.

Ultima tappa, non meno importante, ma sempre con alte temperature, è Asturie in Spagna. Poco nota, ma è un gioiellino bagnato dal Mar Cantabrico. Si può andare a Oviedo, Gijón, e perdersi nelle spiagge e nella natura del posto. Rinomato il Parco nazionale dei Picos de Europa e dei laghi di Covadonga. Il cibo? Simile all’Italia, si mangia benissimo quasi come a casa.

Quale tappa è più convincente? Ad ognuno la sua vibes, ma soprattutto a ciascuno la fine anno che si merita!