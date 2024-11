La Malizia-Seaexplorer alla decima edizione del Vendée Globe: i dettagli

La Malizia-Seaexplorer pronta per la decima edizione del Vendée Globe: tutti i dettagli sull’affascinante regata.

L’esplorazione del mondo via mare affascina da secoli gli uomini e così, anche oggi, ci sono eventi nautici che hanno i riflettori puntati addosso. Ora, è finalmente tutto pronto per la nuova edizione del

la decima, che vedrà protagonista anche la Malizia-Seaexplorer, imbarcazione che batte bandiera monegasca.

Come riportato da LaPresse, questa regata intorno al mondo in solitaria si svolge sin dal 1989: ogni quattro anni, velisti di tutto il mondo partono all’avventura senza fare scalo e senza assistenza. La decima edizione vedrà quaranta velisti partire da Les Sables-d’Olonne, in Francia, il prossimo 10 novembre.

A guidare l’imbarcazione monegasca IMOCA Malizia-Seaexplorer Boris Herrmann, velista tedesco già membro dello Yacht Club de Monaco e vincitore del campionato IMOCA 2018/2020. Arrivato 5° nel precedente Vendée Globe, Herrmann sembra essere uno dei favoriti alla vittoria.

Vendée Globe 2024, Boris Herrmann favorito con la Malizia-Seaexplorer

Lo Yacht Club de Monaco ha espresso il suo pieno sostegno a Herrman, che verrà incoraggiato alla partezza sia dal presidente dello YCM, il principe Alberto II di Monaco, sia il vicepresidente dello YCM e fondatore del Team Malizia Pierre Casiraghi; insieme a loro anche Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco. “Il mare è profondamente radicato nel DNA del Principato di Monaco. Sulle orme del Principe Alberto I, stiamo perpetuando questo rapporto unico tra Monaco e l’oceano” ha affermato (come riportato dalla fonte) il Principe Alberto II.

“Attraverso avventure eccezionali come quella che Boris Herrmann sta per intraprendere con audacia e coraggio, stiamo anche diffondendo il messaggio della mia Fondazione a favore della salvaguardia degli oceani, per ricordarci l’importanza di proteggere questo patrimonio universale” ha continuato.

Delle parole che rispecchiano pianamente l’attività della flotta che parteciperà: oltre la metà dei membri, infatti, collabora con un progetto scientifico attuo a raccogliere dati per arricchire i database scientifici dedicati alle aree poco frequentate dell’oceano Antartico, che l’imbarcazione incontrerà lungo il suo percorso. Il progetto è parte del nuovo fondo di dotazione Vendée Globe, di cui il principe Alberto II di Monaco è presidente onorario. Inoltre, Boris Herrmann potrà contare a bordo della sua imbarcazione sull’OceanPack, strumento reato per prelevare campioni d’acqua e misurarne la competizione.