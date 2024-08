Oroscopo dal 19 al 25, l’entusiasmo richiama la prudenza: piccoli passi e… si riparte!

Oroscopo dal 19 fino al termine della settimana, gli Astri parlano chiaro, ma il cuore non vuol sentir ragione… calma e sangue freddo!

L’estate sta passando, e lentamente si riprendono le vecchie abitudini dure a morire. Si avverte che il tempo scorre con calma, specialmente per chi procrastina da un po’ certe responsabilità. La vita richiama talenti, sogni, emozioni e tanto, tanto coraggio. Diciamo che è un momento duro, perché la confusione e la tensione di alcune situazioni hanno contribuito ad inasprire la dolcezza di questa seconda parte di agosto. Con l’Oroscopo dal 19 però tutto è più chiaro, sia per i Transiti in gioco, i quali esplicano il perché di tanto cose, ma anche per l’intreccio del destino che causa qualche guaio. Fuori la classifica dai migliori ai peggiori!

C’è dell’insofferenza nell’aria, ma non bisogna scoraggiarsi, perché vince chi non molla. Aver paura di assumersi delle responsabilità, uscire dalla zona di comfort e stravolgimenti improvvisi, posso recare non poca ansia, ma c’è di più. Superare ciò che viene, nonostante le incomprensioni e il timore di non farcela, è comunque un’ottima prova di coraggio. Più o meno quasi la maggior parte delle personalità si trovano a fare i conti con questa situazione, solo che ognuno la vive a proprio modo. Inoltre, le battaglie sono personali, si può perdere la guerra, ma le lotte quotidiane vanno affrontate con strategia. Ecco i Transiti che possono far luce su questi aspetti e come affrontare la settimana secondo l’Oroscopo dal 19.

Sole Congiunto con Mercurio e Quadratura in Urano: la Stella più luminosa dell’Universo e gli Astri del Pensiero e delle Rivoluzioni evidenziano una fase in cui sembra non esserci spazio né per la ragione, né per il sentimento. C’è una sensazione di entusiasmo, placato però da un certo timore in arrivo. Questo blocca gli intenti di chi deve agire per il proprio futuro. Ad intensificare ciò ci sono la Quadratura Venere-Giove e l’Opposizione con Saturno, Pianeti dell’Amore, dell’Energia e della Metamorfosi, intensificano il messaggio. Si richiama il talento di ognuno nella direzione della prudenza.

In questa atmosfera da Mare del Nord, in cui tutto sembra gelido e sconfinato, ci si sente una goccia immersa del blu più profondo. La Luna in Aquario non può che contribuire alla produzione di pensieri distaccati sia a livello emotivo, che dalla cose concrete. L’irrazionalità avanza in un contesto in cui è molto difficile riuscire a stare con i piedi per terra. Si è persa la bussola, nonostante ciò però si vuole volare! Si prende un po’ di forza dal Sole in Venere, precisione e concretezza capitano a fagiolo in questa fase, ma arriva una nuova doccia gelata.

La Quadratura Venere-Marte, si aggiunge l’Astro della Guerra, complica le relazioni: manca la comunicazione! Pronti a litigare per qualsiasi cosa tocchi il pensiero, o peggio l’amore? Ma è bene quel che finisce bene se si agisce con tutte le risorse in possesso. Il bel futuro non arriva per chi “ben spera”, ma per chi se lo costruisce! Ecco come fare, nel prossimo paragrafo c’è il Transito vincente e la classifica della settimana.

Oroscopo dal 19, i migliori consigli: classifica e previsioni!

Sestile Marte-Mercurio, una combo che all’inizio tende a “spaesare” ancora di più, ma che alla fine mette in chiaro ciò che non va. Ci sono situazioni e situazioni, però se ne viene a capo. Arriva una verità di fatto: alcuni fatti e rapporti sono destinati a non essere, nonostante tutto quello che si è fatto per farli evolvere positivamente. Sembra una fase triste, ma invece rappresenta una svolta: fa capire perché non serve soffermarsi su certe idee. Così, andare avanti proseguendo per la direzione che fa al caso proprio, verrà naturale come respirare. E’ in attesa una boccata d’aria che purifica. La fine di agosto prepara al cambiamento che ben arriva per i coraggiosi dal prossimo mese. Fuori la classifica e la previsioni segno per segno.

Oroscopo dal 19, la Triade fortunata scende in campo più agguerrita che mai!

Scorpione, Aquario e Gemelli sono pronti per nuovi progetti: la carica che hanno in corpo è elettricità pura! Anche la mente è potente, ma c’è ancora qualche tassello da incastrare per bene con la strategia vincente che si portano dietro già da tempo. Unire del coraggio è poi quel che serve per chi aspetta di fare “una certa mossa”. Si consiglia un po’ di prudenza e di pazienza, aspettare l’attimo perfetto è quello che può rendere realtà i sogni di questi amici forti e perseveranti nelle loro idee. Empatia ed intuito sono armi vincenti.

Segue un Quintetto di melodrammatici… basta piangersi addosso!

Vergine, Cancro, Toro, Capricorno e Sagittario sono po’ “drama” in questo momento della loro vita. Complice una tensione accumulata che ha finito per farli sprofondare nell’abisso dei sentimenti più oscuri. Della freddezza però è quel che serve per spegnere una sofferenza che brucia l’animo. Fermarsi un attimo e provarci è ciò che può dare una svolta alla loro esistenza. Non serve perfezione o chiarimenti frettolosi, ma perseveranza. Sarebbe meglio prendersi del tempo per sé stessi, così da schiarirsi le idee e concretizzare alcuni obiettivi di un certo valore personale.

Si conclude con un Quartetto particolare… ci vuole del coraggio!

Pesci, Leone, Bilancia e Ariete non ce la fanno più: l’estate non li ha fatti rilassare per niente! Colpa delle Stelle, o dell’incapacità di trarre soddisfazione dalle piccole cose? Non esistono giornate perfette, stessa cosa per i periodi. Questi amici devono imparare a prendere il bello da ogni istante, anche quando si sguazza nelle difficoltà più grandi. Solo in questo modo possono andare avanti e non soffrire così tanto. Tutto si aggiusta, bisogna credere in sé stessi e prendere tutto al meglio, anche se si è solo perso. Come già detto, i vincenti sono quelli che non mollano mai: nessuno può batterli, nemmeno il destino avverso.