Oroscopo dal 10 al 16 giugno, cosa aspettarsi? Freno, senso ed errore, la settimana è sconvolgente!

Oroscopo dal 10 fino a fine settimana, non c’è una spiegazione assoluta, ma alcuni tranelli vengono “svelati”. Transiti e previsioni assurdi!

Meglio inibirsi o agire senza ragionare? Preferire un senso o lasciare tutto nel dubbio? Sbagliare, è così terribile? Il destino si manifesta feroce, specialmente nella settimana in questione. Qualcosa di importante sta cambiando, soprattutto nel fronte relazioni, e in quella più pericolosa, quella con sé stessi. Secondo l’Oroscopo dal 10 fio al 16, le previsioni e i Transiti si rivelano a dir poco sconvolgenti. Non c’entra l’ossessione per la perfezione o chissà quale altro cruccio mentale, ma quanto il fatto che alcuni nodi vengono al pettine, ciò che è salvabile adesso ha l’ultima possibilità di riuscita, se anche adesso “tutto tace” o peggio “c’è lo scontro”, non si torna più indietro e si segue la strada maestra.

Qual è la strada maestra davanti ad un dispiegamento di Energie che poco fa comprendere quanto di speciale ci sia nel mondo? A volte la confusione viene preferita alla nuda e cruda realtà, ma il senso di stordimento che contraddistingue questa fase, è destinato a durare fino ad un certo punto. Freno, senso ed errore sono le tre parole chiave della settimana, le quali vengono affrontate in relazione ai Transiti più importanti.

Il Freno è avvertito dalla Quadratura Marte-Plutone, Astro della Guerra comunica con quello della Metamorfosi cercando di comprendere cosa blocca la forza. Lo stop in questione è il fulcro di alcune relazioni che stanno per prendere una strada innovativa. Amore, lavoro e spiritualità, tutto ciò che concerne la sfera di interesse dell’individualità moderna. Ciò che cambia è quanto i singoli diano valore a questi tre elementi. Capire cosa blocca è facile? Non tanto, ma è l’ambizione del momento.

Il Senso è invece esplicato dalla Quadratura Mercurio-Saturno, Pianeti del Pensiero e delle Rivoluzione, che comunicano con una certa insistenza nella direzione della chiarificazione di quanto avvenuto negli ultimi tempi. Ma è qui che ogni aspettativa viene tradita, e vi subentra il terzo elemento. Paradosso: l’Errore può dare la risposta tanto cercata?

Oroscopo dal 10, le risposte delle Stelle non si fanno attendere!

Sinodo di Mercurio in Congiunzione con il Sole, perché davanti alla Stella dell’Energia per eccellenza ci si trova in errore? Perché si tocca il punto più alto della tensione, quella in cui salta fuori l’inaspettato e l’inatteso, quell’Aspetto dei Pianeti che determina un cambiamento importante, frutto anche delle precedenti Transazioni Astrologiche. Sicurezza in sé stessi, andare al fondo delle idee e dei pensieri di un certo peso non è poi così sbagliato. Quel che è certo è che dopo il senso di stordimento trattato nel paragrafo precedente, si procede nella direzione dell’errore e dell’esplorazione con una sicurezza che fa paura ai cinici che poco apprezzano il valore delle cose più umane: le preoccupazioni, le risposte e gli sbagli.

Oroscopo dal 10, fuori la Triade di fortunelli, come affrontare tutto

Ariete, Vergine e Pesci hanno un cielo che fa paura agli invidiosi: dopo uno svolgimento ricco di pessime esperienze, spunta un raggio di luce chiarificante! Torna il sereno per tutti coloro i quali hanno sempre agito con il cuore, credendo in sé stessi, e soprattutto vivendo con la consapevolezza che i valori di condivisione siano i più forti. Non c’è scaltrezza nelle personalità genuine, e loro ce l’hanno fatta proprio per questo. Si consiglia di gestire questa fase con calma, godendosi tutte le bellezza del presente, e di stabilire nuovi obiettivi: non si molla!

Segue il Cielo del Quintetto che non riesce a far fronte ai guai

Cancro, Gemelli, Bilancia, Aquario e Leone, non sono proprio KO, ma sono in quella fase in cui tutto sembra declinare al peggio. Non sanno che è proprio in questa fase che impareranno la lezione più dura, per poi capire quanto c’è di speciale in loro: una forza indistruttibile! Coraggio e speranza non manca loro. Superate o perse le ultime sfide, c’è lo spazio di rinascere con l’intensità dei campioni. Si predilige un atteggiamento assertivo anche laddove tutto sembra impossibile da gestire, alcuni amori e personalità sono lì dietro l’angolo.

Conclusione con il Quartetto di sfigati: la vita rema contro!

Sagittario, Capricorno, Toro e Scorpione sono un po’ confusi sul da farsi, soprattutto perché consci di non essere proprio al top delle loro Energie. Ci vorrebbe un pizzico di pazzia. Forse quella scintilla che più li contraddistingue, ma che di recente si è un po’ spenta. Passare del tempo con persone dalle good vibes potrebbe essere ciò che li porta a diventare più propositivi ed energici rispetto al futuro. La cosa migliore da fare è darsi tempo per gioire. A volte, il destino va un po’ forzato, e se si ha la fortuna di avere personalità speciali al proprio fianco, occorre… approfittarne!