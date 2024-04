Oroscopo di maggio, previsioni dal 29 al 5, niente è come sembra: spontaneità, pausa e confronto, c’è di tutto!

Oroscopo di maggio fa venire la pelle d’oca anche ai più coraggiosi: niente è come appare, ma c’è di più… al peggio non c’è mai fine.

Insostenibile verità viene a galla: negli ultimi tempi i messaggi delle Stelle sembrano proprio presagire dei nuvoloni grandi come grattacieli. Cosa rende titubanti e insofferenti? Il cielo dello Zodiaco non è mai stato così in conflitto, specie per chi vuole volare in alto. Non sembra esserci spazio per i sognatori sul podio dei vincenti, altra consapevolezza amara da digerire. Allora ci si domanda se in tutto questo ci possa essere la strada giusta da percorrere? Quella adatta a chi vorrebbe almeno una volta, assaporare il barlume della speranza che illumina anche il tragitto più buio. L’Oroscopo di maggio è irruento, perché ricco di cambiamenti repentini. Quanti sono in grado di affrontare tutto il trambusto? Fuori le previsioni della settimana.

Se il mese di aprile è risultato titubante e poco propenso alle evoluzioni soddisfacenti, è in quello di maggio che tutto può ancora avvenire. C’è una forte adrenalina che spinge i più coraggiosi a non mollare, ed un’incrollabile speranza che si ostina a non morire proprio in chi invece si sente sopraffatto da un’esistenza incline al fallimento. Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, soprattutto nelle personalità mettono tutte le proprie capacità per raggiungere anche il più piccolo obiettivo.

Coraggio, sensibilità e immaginazione sono tre elementi che non possono mancare nell’affrontare la settimana. Con Giove nel segno dei Gemelli, l’Energia è curiosa, arguta e intelligente, e ciò ispira gli individui a guardare con occhio interessato agli avvenimenti di questo periodo. Quadratura Venere-Plutone, Astri dell’Amore e della Metamorfosi, comunicano in maniera “dubbia”, ma tra alti e bassi giungono alla stessa conclusione. Basta interrogarsi, essere ed accettare ciò che è spontaneo, nel bene e nel male. Con tutte le conseguenze possibili, basta strategie, viva essere genuini.

Segue una pausa inaspettata da parte dello stesso pianeta, perché Plutone prosegue con Moto Retrogrado, cioè più lento. Questo comporta uno stop, riflessioni, e prese di posizioni importanti, quelle che servono per capire quale possa essere la miglior rotta da intraprendere. Subentra ancora lo stallo? Ecco che il prossimo Transito fornisce la risposta necessaria.

Oroscopo di maggio, fuori il Transito migliore per affrontare le paturnie della settimana

Ci vuole grinta ed energia, e la si porta proprio laddove c’è lo sconforto. Le persone forti lo sono nei momenti più complessi, quelli nei quali nonostante tutto si rialzano più coraggiosi. Arriva Marte in Sestile con Plutone fermo, ed è il passo giusto nella fase migliore. Significa che la forza e la tenacia ci sono, ma non si esauriscono come una portata esplosiva, bensì si consolidano in maniera opportuna, cioè nel confronto con sé stessi, senza autocrocefissioni. Va bene non essere perfetti, accettarsi per come si è. Dopo la disfatta e il fallimento, arriva la forza per risollevarsi, e dare il 100%.

Oroscopo di maggio, la Triade fortunata non deve mollare, mai!

Gemelli, Toro e Leone sono nella loro “Rebirth Era”, devono soltanto volerlo al 100%. Se la vita ha dato picche per ora, che sia stato amore, lavoro o ambizione, o tutte e tre, non c’è momento migliore per ricominciare da dove si è fallito. C’è sempre lo spazio per la rimonta, anche nei momenti peggiori. Riscrivere la propria storia comporta anche il tener conto dei peggiori errori, purché se ne faccia tesoro. Consiglio migliore? Aprirsi con le persone amate, lasciarsi andare, ed accettare il confronto con le diversità, specie per questi tre amici un po’ presuntuosi.

Segue un Quintetto di sfiduciati, ma la speranza li può salvare!

Bilancia, Aquario, Ariete, Pesci e Sagittario, non è un periodo florido per questi amici, e non sembra esserci soluzione che possa far venir meno le loro paturnie. Non ci sono dubbi sui fallimenti e gli errori del periodo, ma se c’è qualcosa a cui bisogna tener conto, è il non mollare, e dare il massimo anche quando non c’è una speranza, perché alla fin dei conti, si trova sempre il modo per riemergere. Sarebbe meglio prendersi una pausa, ma il periodo non lo consente, quel che si può fare è andare avanti, nonostante tutto, nonostante il fallimento, perde solo chi si ferma.

Concludiamo con un Quartetto un po’ triste: c’è bisogno di aria nuova!

Capricorno, Scorpione, Vergine e Cancro, non sono messi bene, né con il cuore né con tutto il resto, ma dalla loro hanno ancora degli assi nella manica. Tutto è andato a rotoli anche questa volta, ma è proprio nella difficoltà che sanno cosa fare. Si tratta delle personalità che meglio emergono nei momenti peggiori, ed è adesso che avviene la loro rimonta. Il punto è capire da dove partire! Infatti, si necessita di aria nuova, o meglio… rivoluzionaria! Cambiare ambienti e persone, anche per poco, potrebbe essere la svolta che serve.