Nautica, lo Yacht Club de Monaco inaugura il 40esimo Primo Cup

Inaugurato il 40esimo Primo Cup inaugurato dallo Yacht Club de Monaco, grandissimo evento per la nautica nel Principato monegasco.

Nuovo grandissimo evento sportivo dello Yacht Club de Monaco, che anche in questo 2024 sta organizzando diverse manifestazioni tra incontri, conferenze e anche ovviamente competizioni; è stato inaugurato infatti il 40esimo Primo Cup, una competizione davvero entusiasmante dalla storia incredibile.

Nel corso della sua storia, infatti, il Primo Cup ha offerto delle gare davvero avvincenti, che hanno visto la presenza di grandissimi nomi della velacome Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux, Franck Cammas, John Kostecki, Grant Dalton, Enrico Chieffi, Flavio Favini, Marcus Hutchinson, Will Ryan e tantissimi altri.

Edizione dopo edizione, è diventato un evento imperdibile per gli appassionati e non; anche in questo 2024 sono pronti a sfidarsi in questo week-end circa 90 equipaggi, per un totale di 400 velisti in quattro categorie (J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e la new entry Cape 31). Un evento che, come al solito, ha attirato su di sé gli occhi di tutto il mondo.

40esimo Primo Cup, i dettagli della competizione

A distanza di quasi quarant’anni dalla primissima edizione, lanciata nel 1985 su iniziativa del presidente dello Yacht Club de Monaco, il Principe Alberto II, l’evento nautico è subito diventato un punto di riferimento di one design nel Mediterraneo, tra sport e innovazione.

Anche quest’anno, la manifestazione non ha nessuna intenzione di deludere e le aspettative sono veramente altissime. “Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di lanciare nuove classi di regata, nonché testare le ultime innovazioni come i primi prototipi di boe dinamiche, dotate di motore elettrico in modo da poter essere posizionate a distanza senza ancoraggio, proteggendo così il fondale marino” sono state le parole (come riportato da LaPresse) del segretario generale dell’YCM Bernard d’Alessandri.

Insieme all’evento sportivo, verrà presentata nella giornata di sabato, in anteprima, una nuova one design su iniziativa del socio dello Yacht Club de Monaco, Ludovico Fassitelli (già vincitore della Primo Cup 2019). Inoltre, il Primo Cup coincide anche con il quarto e ultimo atto delle regate mensili Monaco Sportsboat Winter Series che si svolgono da novembre a marzo per i J/70. Continua dunque il forte impegno dello YCM, con passione e cura per una nautica sostenibile; e gli eventi, di certo, non finiscono qui.