Oroscopo dal 29 al 4 febbraio, colpi di fortuna: creatività ed intuizioni… fanno cambiare idea!

Oroscopo dal 29, febbraio inizia con delle previsioni inaspettate: la fortuna giunge a valanghe, soprattutto per alcuni segni!

Per tutto il mese di gennaio si è cercata un’eccezione, quella che conferma la regola, ma anche quella che avrebbe dato una “svolta” nella vita dei segni. Febbraio segue la stessa scia, ma con un’attitudine rinnovata, quella dell’intelligenza arguta, la quale mixa la fantasia alla logicità spontanea. Molti progetti vanno in porto, nuovi amori si preparano per San Valentino, e alcune rapporti cesseranno far soffrire.

Non c’è molto trambusto nel cielo dello Zodiaco nel momento di passaggio tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma è quello che ci vuole per prepararsi al meglio nei prossimi mesi. Ciò che rende una personalità forte, coraggiosa e dedita all’autosviluppo, è quella che non smette mai di credere nelle nuove possibilità. Ecco che i transiti in questione, cercano proprio di far luce su queste condizioni.

Sestile Mercurio-Nettuno, il pianeta del Pensiero comunica liberamente con quello del Sogno, dando lo spazio che serve al sorgere di un ragionamento completo e originale. Non tutti sono soliti a pensare le situazioni e le relazioni da molteplici punti di vista ed angolazioni, e questa è l’opportunità per farlo, anche per chi pensa che sognare sia inutile.

A volte i colpi di fortuna sono dettati dal mettersi in gioco, rischiando, e sperimentando nuove versioni di sé stessi! Quello che alcuni segni scopriranno è proprio la possibilità di elaborare idee inedite, le quali trovano persino la strategia giusta per essere attuate nel concreto dando un piacevole riscontro. Allora, come fanno coloro i quali vivono una fase di confusione? Possono trarre il meglio dal peggio, ecco come.

Oroscopo dal 29, credere nelle occasioni: rischiare per avere il meglio!

Protagonista della settimana è proprio Mercurio che abita nel segno dell’Aquario. In questo contesto, si trova a suo agio perché il pensiero diventa libero, quasi ribelle, e si mantiene originale e alternativo. Non c’è alcun limite al ragionamento che dà la possibilità di trarre nuove soluzioni, specialmente quando Mercurio si Congiunge con Plutone, Astro delle Sovversioni. E’ qui che c’è il colpo di scena e il più grande colpo di fortuna: si cambia idea, e quella nuova è senza dubbio… la vincente!

Oroscopo dal 29, triade fortunata entra in gioco, che colpi di fortuna!

Leone, Toro e Cancro hanno una risalita pazzesca, ma non senza ferite. Non significa che i problemi degli ultimi tempi vengono dimenticati, continuano ad essere presenti, ma c’è una svolta interessante. L’Energia che guida questi amici è potente, così tanto da riuscire a superare qualsiasi ostacolo e con originalità, trovare ancora una volta la ragione per sorridere. Attenzione ai “colpi di testa” di alcune persone vicine, non soffermarcisi troppo.

Meglio per questi amici, ma il quintetto è ancora un po’… in crisi!

Gemelli, Aquario, Scorpione, Vergine e Capricorno, buone nuove: ci si riprende, ma la crisi è destinata a perseverare! Questo non equivale a dire che capita il peggio, ma che quei problemi che tanto hanno preoccupato, continuano ad essere presenti come una “sottotrama”. Al momento, è meglio imparare a conviverci, con la consapevolezza che le proprie idee e la voglia di impressionarsi, sono le carte vincenti per farcela.

Quartetto sfortunatissimo, non ne va bene una, solo guai!

Ariete, Sagittario, Pesci e Bilancia, meglio rimboccarsi le maniche, perché davvero ogni speranza viene tradita. E’ un periodo sfortunato, soprattutto per chi avrebbe immaginato situazioni più stimolanti, e invece si ritrova a barcamenarsi nell’apatia più totale. Ci sono tanti modi per rimettersi in riga, primo fra tutti: dare ascolto alle proprie intuizioni. Non per niente si tratta di segni molto sensibili, quindi attenzione alle gelosie, ma ancor di più a cosa desidera il proprio cuore.