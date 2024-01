Gigi D’Alessio, la famiglia si allarga: l’annuncio speciale e l’immensa gioia del cantante

Grosse novità per l’amatissimo cantautore napoletano Gigi D’Alessio: è arrivata la notizia più bella.

Nelle scorse ore un lieto evento ha sorpreso il cantante, che si prepara già a festeggiare, dopo aver ricevuto dalla sua compagna un dono davvero molto speciale. Ecco l’annuncio inaspettato dell’artista partenopeo.

A quanto pare la famiglia di Gigi D’Alessio si allargherà di nuovo, dopo il benvenuto dato due anni fa al piccolo Francesco D’Alessio, il figlio avuto dalla giovane fidanzata Denise Esposito, è arrivato il momento di accogliere già un nuovo arrivato.

Gigi D’Alessio, il cantante annuncia un lieto evento

Il nome di Gigi D’Alessio occupa da sempre le prime pagine delle riviste e di tutte le testate che si occupano di musica, di arte e di spettacolo. Talvolta però appare anche tra le copertine di rotocalchi, e settimanali di cronaca rosa specializzati in gossip, e questo è il caso che di tutti i contenuti dedicati alla sua vita sentimentale. Gigi D’Alessio infatti è un personaggio molto amato dal pubblico, e le vicende che caratterizzano la sfera amorosa del cantante originario della città di Napoli sono di grande interesse per tutti i suoi fans.

Del resto Gigi D’Alessio è un grande narratore dell’amore, il sentimento più antico del mondo che da sempre mette al centro dei suoi testi musicali. Anche per questo il pubblico ama i suoi brani. Nelle scorse ore è saltata fuori un’altra notizia su Gigi D’Alessio che ha commosso i suoi affezionati “supporter”. Ecco di che cosa si tratta.

Come forse saprete già, il cantautore partenopeo è già padre di tre figli avuti dalla prima moglie, ovvero Carmela Barbato che sono Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio, noto nel mondo della musica come LDA. Successivamente dalla collega e partner Anna Tatangelo, con la quale ha fatto coppia fissa per tanti anni, ha avuto un altro figlio, Andrea D’Alessio, oggi quasi adolescente, e dall’ultima sua compagna ovvero l’attuale partner Denise Gigi D’Alessio ha avuto un altro bambino, Francesco D’Alessio, nato due anni fa, il 24 gennaio 2022. Gigi però è già nonno delle tre figlie di Claudio D’Alessio, Noemi, Giselle e Sofia.

Adesso, a quanto pare Denise Esposito è di nuovo incinta, e Gigi D’Alessio sarà papà per la sesta volta, per questo si sta preparando già ad accogliere con grande gioia il o la nuova arrivata in famiglia! Chissà se nascerà contemporaneamente alla nipotina del cantante, dal momento che intanto anche la figlia Ilaria D’Alessio è in dolce attesa.