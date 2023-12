Nautica, arriva il nuovo accordo tra i due importanti Yacht Club

By

Nel mondo della nautica arriva il nuovo accordo tra questi due importanti Yacht Club, rafforzando legami d’amicizia e collaborazione.

Gli occhi di tutto il mondo sono spesso puntati su meravigliosi yacht che, sebbene siano d’esclusiva proprietà solamente delle persone più facoltose, fanno sempre sognare tutti quanti. Per questo, c’è stato molto entusiasmo circa il nuovo accordo siglato tra due importanti Yacht Club, decisamente ben noti nel settore della nautica.

Lo scorso 27 novembre, Yacht Club de Monaco (con presidente il principe Alberto II di Monaco) e Royal Selangor Yacht Club (Patrocinio Reale del Sultano di Selangor) hanno siglato un Memorandum of Understanding per rafforzare legami d’amicizia e collaborazione che ormai vanno avanti da più di quindici anni. Fondato nel ’53 dal principe Ranieri, lo Yacht Club de Monaco vanta al momento circa 2mila membri; un club decisamente prestigioso, proprio come quello malese.

L’obiettivo di questo nuovo accordo (firmato dal principe Alberto II di Monaco nella sua visita in Malesia, è quello di promuovere a livello internazionale nautica di diporto sostenibile, oltre che di realizzare una rete di porti turistici e yacht club che possa garantire un’esperienza unica. Ecco i dettagli dell’accordo, come riportato dalla testata lapresse.it

Nautica, Monaco e Malesia insieme per gli yacht club

Questo nuovo accordo stipulato lo scorso novembre tra Yacht Club de Monaco e Royal Selangor Yacht Club porterà diversi benefici a entrambi i club, a partire dall’organizzazione congiunta di eventi sportivi e sociali, oltre che di favorire la possibilità di scambi di membri e personale. Un passo decisivo verso la creazione di una rete esclusiva di yacht club e porti turistici, con la ferma decisione di far evolvere il settore in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

A seguito del protocollo, verrà avviato un progetto d’implementazione del Sea Index (calcolatore per il confronto tra superyacht) in Malesia, oltre che più in generale dello sviluppo della nautica da diporto nel paese asiatico, che potrà anche candidare una sua squadra al Monaco Energy Boat Challenge, evento previsto dal 1 al 6 luglio 2024).

La firma del protocollo, avvenuta al Monaco Economic Forum 2023 in Malesia durante la visita di Stato del principe Alberto II di Monaco, porta una svolta incredibile nel settore della nautica da diporto sostenibile, rafforzando ulteriormente i legami tra i due paesi.