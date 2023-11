Arriva la partnership tra Business Care Communications e Piazza Italia NY: i dettagli

Business Care Communications e Piazza Italia NY siglano una nuova importante partnership in nome di un’italianità moderna e globale: i dettagli.

Seguendo le attività degli italiani all’estero e soprattutto la valorizzazione della nostra cultura, oltre che delle nostre attività imprenditoriale, negli Stati Uniti, LaPresse ha riportato con piacere un nuovo recente accordo tra Business Care Communications e Piazza Italia NY.

Le due aziende, con l’obiettivo di contribuire all’innovazione di un’italianità sempre più moderna e globale, hanno stretto una nuova partnership che inizierà un nuovo percorso nel settore da parte delle due aziende, con la speranza appunto di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Di recente, Piazza Italia NY si è affidata al businessman Alberto Milani, Presidente dell’Italy America Chamber of Commerce per dare continuità di presenza al centro di Manhattan con servizi commerciali, logistica, e facilitazioni economiche; questa nuova partnership arricchisce sicuramente quest’esperienza.

Business Care Communications e Piazza Italia NY, il commento sulla nuova partnership: bellissima notizia per l’italianità all’estero

A seguiti dell’accordo siglato, come riportato da lapresse.it, sono intervenute le aziende direttamente interessate mediante le parole di figure di spicco da ambo le parti. “La nostra partnership con Business Care continua nella direzione di rinnovamento che abbiamo intrapreso negli ultimi due anni” ha sottolineato Milani, mostrando molta soddisfazione.

La soddisfazione di Piazza Italia NY va ad aggiungersi a quella di Business Care Communications, per la quale il Presidente Massimo Veccia ha parlato mostrando tantissima felicità. “Sono molto felice “che ‘Piazza Italia NY’ diventi uno dei nostri quattro partner ufficiali, tutti accuratamente selezionati in base a caratteristiche di apertura verso i nuovi talenti ed etica aziendale e professionale” ha spiegato. Grazie a questa nuova collaborazione, Piazza Italia NY sarà Official Partner della prossima edizione del prestigioso Business Care International Award 2024, per il prossimo anno previsto a Roma presso la Camera dei Deputati.

La premiazione si svolgerà il 14 marzo 2024, mentre qualche mese dopo, a novembre 2024, si tornerà nuovamente ad avere New York come location. Il Premio, arrivato alla 7a edizione, ha da tradizione la funzione di selezionare i players più innovativi e visionari (globali Italiani e non) attivi nel mondo della Cultura, del Business, dell’Arte e dei Media. In attesa di scoprire i premiati, le aziende si godono questa nuova collaborazione.