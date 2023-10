Oroscopo dal 23 al 29 ottobre, nuove intuizioni e sfida della settimana: essere pazienti!

Oroscopo dal 23 fino a fine mese: le energie stanno smuovendo qualcosa di nuovo, ma per avere la bellezza, ci vuole tempo.

C’è tempo per albeggiare, ma arriva anche quello in cui è inevitabile tramontare. Cosa si fa allora quando arriva la loro via di mezzo, il crepuscolo? Si attende. Tempo, che parola grossa e piccina al tempo stesso. Una variabile che condiziona la vita delle persone in un modo così profondo, che stronca anche il più forte d’animo. Se ne desidera di più, o si vuol recuperare quello perso, oppure alla fine finisce anche per essere scordato. Tempo è la parola del periodo, o meglio dell’oroscopo dal 23 fino a fine ottobre. Fuori transiti e previsioni dei 12 segni dello Zodiaco.

Se vuoi sapere i transiti più importanti della settimana, tieniti forte, perché è arrivato un momento molto doloroso. Non ci soffermeremo sulla parola tempo, ognuno darà la sua interpretazione ad essa. Ribadiamo che l’Oroscopo è una chiave di lettura della vita, non un oracolo di verità. Quindi, se vuoi capirci qualcosa di più, seguici, e scopri come valorizzare il tuo percorso di vita.

E’ un momento doloroso perché è arrivato il tempo della rinascita, ma non per tutti avviene allo stesso modo. Dal 23 il Sole in Scorpione caricherà le energie indirizzandole rispetto la potenza delle intuizioni. Attenzione però, per far sì che un’intuizione diventi vera, bisogna verificare. Infatti, il Trigono Sole-Saturno, gli astri dell’Energia e del Rigor di logica, mette le cose su una nuova dimensione: chiarire, agire e fare in modo che quanto confonde, abbia una sua risposta.

Il punto è che a volte le risposte non arrivano perché il tempo non è quello giusto. Sia che si tratti di ritardo o di anticipo. Allora, bisogna star fermi? Seguono tre transiti che consigliamo alle energie come canalizzarsi nella direzione della felicità.

Luna in Scorpione, Mercurio in Congiunzione con Marte e subito dopo in Opposizione con Giove. Intimità e intuito del Satellite con il segno del mese, unito al dialogo del pianeta del Pensiero con quello della Guerra e l’altro dell Forza vitale, danno la risposta che serve.

Oroscopo dal 23, la sfida va accettata, ma con l’attesa dei vincenti!

Se sei giunto fino a qui vorrai capire come soppesare le situazioni del momento, e probabilmente anche come fare ad ottenere ciò che desideri. Abbiamo detto che la fine del mese ha in gioco gli astri sopracitati, se li metti insieme saprai cosa fare. Se ti senti insicuro perché niente va come previsto, misura la calma e uniscila al coraggio. Dà prova di come e quanto la volontà sia la forza più potente che ci sia. Ci sarà una nuova soddisfazione, un vero amore e una sudata vincita, basta saper essere pazienti.

Oroscopo dal 23, la triade dei tranquilli batte tutti su tutto!

Essere ottimista è l’unica cosa che può e deve fare un lunatico come il segno dei Gemelli. Anche lui calpesta il primo posto ogni tanto, ma per avere la felicità che desidera deve guadagnarsela. Segue un segno d’acqua che di recente potrebbe aver conquistato un po’ di “compostezza mentale”, un traguardo da vincente dato che di solito l’amico Cancro è più perso che depresso. Segue la terza posizione, mantenuta dalla scorsa settimana, ed è per un altro segno d’acqua, lo Scorpione. E’ il suo momento, approfittare, e caricare tutte le energie nella direzione dei propri sogni: diventeranno realtà!

Segue un quintetto di coraggiosi, ma…i sentimenti vanno tenuti a bada!

In ripresa ma con grosse difficoltà c’è la Bilancia, forse troppo impegnata a farsi distrarre da attività futili. Il tempo perso va concentrato in qualcosa di concreto! Anche il Capricorno si riprende, ma deve mettersi in testa che complicarsi la vita non serve, soprattutto se ci si incapriccia con situazioni fuorvianti. Organizzare tutto sì, ma la vita la si vive, e per questo le conseguenze arrivano per tutti. Si mantiene il segno del Leone, che inaspettatamente si rende conto che non deve agire, ma essere pacato. Il punto è che non deve cadere nelle trappole di chi conosce i suoi punti deboli. Caduta libera per il Sagittario, c’è un grosso dilemma in atto, ma affrontarlo è il primo passo verso la felicità. Anche la Vergine sta messa così così, il cambiamento non le piace per niente, e prova molta tensione nonostante cerchi di nasconderlo.

Concludiamo con un quartetto di testardi… bisogna cambiare!

Male, malissimo, disgrazie per chi si è messo in testa l’impossibile: Ariete, Pesci, Aquario e Toro! Tra i 12 segni dello Zodiaco sono loro i più cocciuti! Non si direbbe, ma preferirebbero sprofondare nell’abisso più profondo, pur di far ciò che si sono messi in testa. In questo periodo se devono scegliere, vanno sempre verso la situazione più difficile. Per alcuni le ultime posizioni continuano da tempo, probabilmente quel tanto atteso cambiamento sta per arrivare, ma non è ancora il momento. Per questo dare il massimo anche quando tutto va male, è quel che ci vuole per risollevarsi. E’ un periodo duro, bisogna farne tesoro, nessun dolore è vano, non va sprecato.