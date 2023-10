Oroscopo dal 16 al 22 ottobre, chiarezza, decisioni e cambiamenti: dare spazio alle intuizioni!

Oroscopo dal 16 ottobre, entrano in gioco transiti che fanno paura, e che stravolgono le carte in tavola: cambia tutto. Paura e delusioni.

Mese duro quello di ottobre per alcune personalità, le crisi abbondano, e non lo dice solo l’Oroscopo dal 16 ottobre, ma i fatti. Ci sono situazioni in corso che spaventano, cambiamenti di portata colossale che causano divisioni e cambi di rotta inaspettati. Non tutti sono pronti alle nuove energie in atto, ma l’Universo ritiene che sia giusto così. Ecco quali sono le manifestazioni e i transiti più importanti.

Nella prima fase della settimana c’è una situazione di “silenzio”, ma è destinata a durare molto poco perché a circa metà e soprattutto alla fine, le energie convergono verso delle “conclusioni” che non piacciono molto perché poco soddisfacenti. In gioco ci sono ben 5 transiti dalla portata esplosiva.

Congiunzione Mercurio-Sole, l’Astro del Pensiero e la Stella dell’Energia Vitale per eccellenza, si incontrano e comunicano la necessità di chiarezza. Si dà importanza a certe idee, si definiscono alcune intenzioni, e tutto diventa sempre più chiaro. Segue l’azione di Plutone, il Pianeta della Metamorfosi, più azzeccato che mai in questo momento di cambiamento.

Appunto, compie due Quadrature una con Mercurio e l’altra con il Sole, quindi si ri-insinua l’Astro del pensiero. C’è una grossa richiesta di “chiarimenti”, soprattutto nei confronti di quelle situazioni rimaste in sospeso per troppo tempo. In sostanza, si tirano le somme su delle rotture, e qualcosa di importante è destinato a cambiare.

A concludere la settimana astrale subentrano due Trigoni con protagonisti Venere, Giove, Mercurio, e Saturno. In successione, Amore, Energia, Pensiero e Ragion di Logica, cozzano un po’ tra loro. Ci sono intenzioni diverse, perché ancora le idee non si sono chiarite del tutto. Al tempo stesso però c’è espansione, voglia di vivere, e necessità di collaborare.

Alla fine, Mercurio sosta nel segno dello Scorpione, ed è questo che comporta una forza in più alle intuizioni. Queste ultime sono le armi da sfoderare proprio in questo momento di grande difficoltà.

Oroscopo dal 16 al 22 ottobre: il dubbio è l’anticamera del sogno!

Generalmente consigliamo a tutti che le intuizioni sono le armi che devono guidare l’azione di ognuno. Non per ferire o stravolgere ogni cosa, ma semplicemente vuol dire impiegarle per guidare ed essere guidati ad una nuova evoluzione di sé stessi. Si è al mondo per diventare qualcosa che in continuo divenire si trasforma, e può dare il massimo nelle infinite possibilità che è la vita. Vivere per farlo bene, senza rimpianti, e senza dimenticare di farlo con coraggio.

Oroscopo dal 16 ottobre, ecco la triade di felicità!

C’è un podio un po’ strano, perché costituito da personalità tra loro diverse, le quali al tempo stesso credono che tutto stanno vivendo, meno che un momento di ripresa. Consigliamo alla dura Vergine di non demordere anche se tutto sembra in salita, perché in cima la vista è migliore. Ribadiamo allo Scorpione di ascoltare il proprio cuore, ma per condividerlo con chi sa ascoltare. Dichiariamo a gran voce al Sagittario quanto grande e forte può essere la sua persona, deve soltanto crederci un po’ di più, senza aver paura dei sentimenti. L’amore è la guida di ogni cosa.

Segue un quintetto che avanza con calma, non senza… intoppi!

Leone, Aquario, Gemelli, Toro e Bilancia, insomma c’è qui un gruppetto che di recente ha combinato più guai che altro. Fuoco, triade d’aria e il cornuto di terra, insomma quasi tutti gli elementi si uniscono verso una direzione stabile, ma che lungo il cammino è destinata a calpestare degli ostacoli non da poco. Si tratta di sfide lanciate da chi non apprezza il loro lavoro e da parte di chi non crede nelle loro capacità. Soprattutto vuol dire fare i conti con un mondo che non sempre apprezza la tenacia. Accettare anche le ingiustizie per aver più forza nel futuro.

Conclude un quartetto in estrema difficoltà: tutto è di colore nero!

Ultimo team da tenere in conto, c’è una prevalenza di segni d’acqua, Pesci e Cancro, ai quali seguono uno di fuoco Ariete, e l’ultimo il Capricorno, di terra. Niente va secondo quanto sperato, a volte tentare, provarci, impegnarsi più e più volte non basta. L’amore può tutto, ma quando è ascoltato, capito, compreso, ma soprattutto sincero. Il duro lavoro va apprezzato, ma non bisogna vedere nel fallimento la morte dei sogni. Crederci nonostante tutto, anche se le cose sono un po’ incasinate. I sacrifici si vedono sempre a lungo termine, perché crederci ancora è sempre la cosa giusta.