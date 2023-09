Kate Middleton spicca il volo da sola senza William al suo fianco sempre più nervoso e insicuro

Se William arranca, Kate Middleton va dritta per la sua strada come un treno. La principessa sente già sulla sua testa la corona più ambita?

Non è un mistero che tra i due sia Kate e non William la persona più stabile nella coppia. Attenzione, non che il principe non sappia adempiere ai suoi doveri, tuttavia – a differenza della moglie – il suo carattere tradisce sempre un’agitazione e irrequietudine di fondo legata proprio alla sua infanzia.

Se Kate, infatti, ha vissuto in un contesto familiare molto più sereno e pacifico, William ha dovuto fare i conti con una famiglia turbolenta. E il tragico incidente d’auto in cui è morta a soli 36 anni Lady Diana certamente non ha aiutato. Ma non solo. Un insider vicino alla famiglia reale ha confessato anche come i Windsor maschi siano più inclini a scatti d’ira e nervosismo all’apparenza anche incomprensibile.

E in tutto questo, la presenza di Kate nella sua vita ormai da più di 20 anni è stato proprio un toccasana. La moglie, infatti, sa sempre come essere porto sicuro per il marito, e non c’è sensazione più bella per il principe che tuttavia continua ad arrancare a differenza della Middleton sempre più sicura di sé e indipendente.

A lezione da Kate Middleton regina di self-confidence

E così, se prima Kate appariva abbastanza inesperta e insicura durante le visite ufficiali in tutto il Regno Unito – ma d’altronde lei non è nata col sangue blu e si è dovuta adattare presto a un contesto del tutto nuovo – ora le cose sembrano essere cambiate. Anzi, a dirla tutta ora sarebbe proprio William in difficoltà a differenza della moglie.

Come ha spiegato, infatti, l’esperto del linguaggio del corpo Darren Stanton, la principessa del Galles ormai per le sue uscite in solitaria senza il marito a suo fianco è davvero invincibile. Si mostra sempre sicura di sé e con un aplomb davvero invidiabile che trasuda self-confidence e fiducia nei propri mezzi da tutti i pori.

Durante, infatti, la sua visita base militare di Yeovilton, nel Somerset, in qualità di nuovo Commodore in Chief della Fleet Air Arm, Kate è diventata ancora più indipendente. “Il fatto di non avere William al suo fianco nel Somerset non le ha creato alcun problema“, ha sottolineato Stanton come riportato da ‘Vaniti Fair‘. “È apparsa tranquilla, calorosa e a suo agio, come sempre. Si è goduta ogni istante della visita perché aveva totale fiducia in se stessa“.

Lo stesso discorso, invece, non si può fare per William che senza la principessa si sente del tutto spaesato e poco a proprio agio. Partito alla volta di New York per annunciare i finalisti dell’Earthshot Prize, il premio ambientalista lanciato dallo stesso principe due anni fa, stando all’esperto William è apparso sottotono, insicuro e con una gestualità minima. Per Stanton però la mancanza di sicurezza nel futuro re del Regno Unito non sarebbe un problema, ma dimostrerebbe al contrario tutta l’umanità del sovrano, così molto più vicino ai suoi sudditi.