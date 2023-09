Vincere ad ogni costo, è questo il tuo motto? Ecco perché la pensi proprio in questo modo

Se la vittoria è troppo importante per te, sappi che è tutta colpa del tuo segno zodiacale. Conosci soltanto il significato della parola “vincere”, la sconfitta non è neanche presa in considerazione.

Hai mai conosciuto qualcuno che non sapesse perdere? Accettare una sconfitta è dura, ma è anche un segno di sportività, non solo se vai a giocare una partita di calcio o di basket, ma anche nella vita di tutti i giorni. Riconoscere i meriti al proprio avversario significa crescere ed essere maturi. Ad esempio, ti giocavi la promozione con un collega che ti ha battuto in maniera leale? Se non ha imbrogliato e non ha usato mezzucci per superarti, vuol dire che ha meritato più di te quella posizione lavorativa, quindi dovresti fargli i complimenti, stringergli la mano e lavorare sodo affinché il prossimo sia tu. Purtroppo non tutti riescono a comportarsi in questo modo e alcuni reagiscono anche in maniera piuttosto scomposta.

Come avrai sicuramente capito, l’argomento del giorno riguarda le vittorie e le sconfitte. Fanno parte entrambe della vita, è inevitabile. Non tutti si comportano allo stesso modo, anche perché alcuni vogliono primeggiare più degli altri. Oggi parleremo proprio di quest’ultima categoria e lo faremo in un modo piuttosto bizzarro, a modo nostro, come sempre. Proveremo a chiedere un supporto alle nostre amiche stelle, sempre preziose quando ce n’è bisogno. In base al segno zodiacale di appartenenza, infatti, può cambiare l’umore e il comportamento di un individuo, ecco perché non tutti si comportano allo stesso modo davanti a una vittoria o ad una sconfitta. Ecco la classifica dei segni che vogliono sempre vincere, ad ogni costo.

I segni che vogliono sempre vincere: ecco il podio

Per la classifica di oggi abbiamo deciso di puntare soltanto sul podio, in modo da approfondire nel modo corretto quali sono le caratteristiche principali dei vari segni. Scoprirai i primi tre posti della classifica dei segni zodiacali che vogliono sempre vincere, costi quel che costi! Non c’è altra strada per loro se non quella che porta alla vittoria. Sappi che non c’è nessuna teoria scientifica dietro questa classifica e non si tratta di un esperimento, bensì di un modo simpatico e curioso per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Lo abbiamo fatto anche ieri, quando abbiamo proposto la classifica dei segni che ispirano più fiducia negli altri. Buon divertimento!

Sagittario: al terzo posto in classifica si piazza il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama le avventure, essendo governato da Giove. Ogni scusa è buona per partire per un nuovo viaggio, ma bisogna fare sempre le cose in grande, soprattutto se c’è qualcuno che sta per partire proprio nello stesso periodo. Un’amica andrà in Grecia? Bene, allora il Sagittario dovrà rendere la sua vacanza perfetta, bombardare di foto i suoi amici sui social e far sembrare un paradiso terrestre la sua meta estiva, anche se dovesse essere un giardino comunale. Primeggiare sugli altri permette al Sagittario di godere e di togliersi tante soddisfazioni, parliamo di un segno che non si accontenta mai e che considera il secondo classificato soltanto il primo degli sconfitti.

Capricorno: al secondo posto in classifica abbiamo il segno del Capricorno. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sceglie mestieri che gli consentano di primeggiare e lo fa in maniera particolarmente fredda. Il Capricorno studia per arrivare prima degli altri, non gli interessa il secondo posto, vuole primeggiare e basta! Questo segno compie ogni sforzo pur di tagliare il traguardo per primo, non sopporta le sconfitte, ma sa fare i complimenti al vincitore. Il Capricorno è anche uno dei segni più sportivi, resterà sempre leale durante la competizione, anche se le tentazioni sono tante.

Leone: nessuno si sorprenderà nel vedere questo segno al primo posto in classifica, sul gradino più alto del podio. Il Leone è il segno che ama vincere ad ogni costi in qualsiasi situazione. A differenza degli altri segni zodiacali, il Leone è disposto a tutto pur di primeggiare, prende la sconfitta quasi come una questione personale e non accetta di arrivare secondo. A differenza del Capricorno, il Leone non farà mai i complimenti a chi lo ha battuto. Anzi, parlerà male di questa persona per screditarla e rubargli il posto. Questo segno ha un grande carisma e una determinazione senza eguali. Quando si mette in testa una cosa, fa di tutto pur di ottenerla, spingendosi anche oltre il limite del consentito. Ogni battaglia rappresenta una sfida per i nati sotto questo segno dello zodiaco, da vincere ad ogni costo.