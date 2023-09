Meghan Markle, la vendetta è servita: nessuno se lo sarebbe aspettato

A distanza di anni arriva un colpo basso per Meghan Markle che non si aspettava di certo una vendetta simile. O forse sì?

Che sia un periodo abbastanza particolare per Harry e Meghan non è di certo un mistero. I Sussex, infatti, stanno cercando in ogni modo non solo di riqualificare la loro immagine, ma anche di far quadrare i conti. Ora che il loro business, infatti, non ruota solo attorno ai Windsor, per la coppia è stato difficile fare delle scelte imprenditoriali oculate e gli effetti disastrosi delle loro scelte si sono visti tutti a cominciare dal flop di Spotify.

Ma pare che anche con Netflix le cose non stiano andando per il meglio e stiamo parlando di una collaborazione molto più redditizia – ben 100 milioni di dollari – rispetto al colosso dello streaming musicale. Per la rivista generalista statunitense Newsweek, infatti, l’ultimo progetto in solitaria di Harry, il documentario “Heart of Invictus‘ dedicato ai veterani con disabilità, è stato un altro flop.

Tant’è che la miniserie non è riuscita nemmeno a piazzarsi nella top 10 dei più visti della settimana. Insomma, non proprio il massimo. E a complicare le cose ora arriva la “vendetta” da parte di una persona importantissima che appartiene al passato di Meghan.

La rivincita di Trevor Engelson dopo Meghan Markle: come sta l’ex marito della duchessa?

Dopo tanti anni di amicizia, Meghan Markle e Trevor Engelson sono convolati a nozze l’11 settembre del 2011. Tuttavia, le cose non sono andate nei migliori dei modi. Meghan, infatti, nell’agosto del 2013 avrebbe deciso di punto in bianco di lasciare il produttore cinematografico facendogli arrivare per posta raccomandata l’anello nuziale.

A fornire questi dettagli così intimi sul precedente matrimonio della duchessa del Sussex è stato lo scrittore britannico Andrew Morton nella sua biografia non autorizzata dalla Markle “Meghan: A Hollywood Princess“. Ma non finisce qui. Nel libro si legge anche come per Trevor fu davvero un duro colpo da digerire: non immaginava minimamene che Meghan volesse divorziare. E quando ha scoperto che la sua ex fosse fidanzata proprio col principe Harry, non poteva crederci.

Un amico intimo del talent manager, infatti, ha raccontato come per lui fu un vero shock. A distanza di anni, però, le cose sono nettamente migliorate, tant’è che si parla di una sua rivincita tanto personale quanto professionale. Non solo infatti ha sposato la dietista ereditiera Tracey Kurland che vanta un patrimonio di 500 milioni di dollari e nel 2020 è diventato padre di una bambina, ma ora Trevor è anche un pezzo grosso di Hollywood, la stessa che non vede proprio di buon occhio ormai Harry e Meghan.

Insomma, mentre la popolarità dei Sussex è ai minimi storici, l’ex marito di Meghan sta vivendo un periodo d’oro, come confermato sempre dall’amico intimo dell’imprenditore. “È lontano dai gossip, e probabilmente adesso ha più soldi della Markle“, ha spiegato sottolineando come Trevor adesso conduca una vita più bella di quella di Meghan. “È la vendetta definitiva“.