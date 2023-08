Antonella Clerici inedita: ecco come si è presentata ai suoi fan

La celebre conduttrice lombarda è praticamente irriconoscibile: il look che ha deciso di sfoggiare alquanto inconsueto, almeno per lei.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. Con il suo carisma e la sua personalità frizzantina ha conquistato milioni di telespettatori, molti dei quali l’hanno seguita sin dal suo debutto televisivo avvenuto negli anni ’80 a Telereporter. Successivamente è approdata alla Rai dove ha preso le redini di diversi programmi tra cui Domenica Sprint e Dribbling.

Dopo una breve esperienze a Mediaset, negli anni 2000 è tornata all’emittente nazionale. Infatti i più giovani hanno imparato a conoscerla con La Prova del cuoco, il noto programma di cucina in cui due squadre composte da chef e da non professionisti si sfidano a colpi di manicaretti per aggiudicarsi la vittoria. A quel tempo si trattava di uno show unico ed innovativo considerato che fino a quel momento non ci sono state trasmissione basata esclusivamente sulla cucina. In un verto senso quindi è La Prova del cuoco ha fatto da apripista a tutti i programmi di questo genere.

Nel 2018 però la Clerici ha deciso di abbandonare la conduzione per dedicarsi ad altri progetti e quest’ultima è stata affidata ad Elisa Isoardi, rimasta fino alla chiusura dello show, avvenuta due anni più tardi a causa dei bassi ascolti. Ora invece la cinquantanovenne è alle prese con il nuovo show, È sempre mezzogiorno, basato in parte su La Prova del cuoco. Ora però quest’ultima si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza prima di tornare in studio e ne sta approfittando per dedicarsi ai suoi hobby.

La passione di Antonella

L’11 settembre partirà la nuova stagione di È sempre mezzogiorno, che vedrà nuovamente al timone l’amatissima Clerici. Mancano quindi pochi giorni prima che quest’ultima possa riprendere la solita routine lavorativa, che da qualche anno è leggermente cambiata.

Infatti nel 2018 ha lasciato definitivamente Milano e ha raggiunto la casa del suo compagno, Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, un piccolo comune in provincia di Alessandria. Con lei ovviamente c’è anche la figlia Maelle, che tra poco comincerà le scuole superiori. La coppia si è conosciuta sette anni anche se sembra che le nozze siano ancora lontane. Questo almeno è quanto è stato dichiarato da Antonella, che si è sposata per ben due volte. Ma chissà, magari il suo Vittorio riuscirà prima o poi a farle cambiare idea.

Nel frattempo però la famigliola si sta godendo la sua vita in tranquillità in quella che la stesa conduttrice ha definito “la casa nel bosco“. Infatti la villetta del compagno è circondata dal verde e da un ampio spazio esterno dove la stessa Clerici ha avuto modo di coltivare un piccolo orto. A volte condivide i frutti del suo raccolto online, come ha fatto nelle ultime ore.

Ma a catturare l’attenzione dei fan è stato il suo look, decisamente insolito rispetto ai capi super colorati e originali che le vediamo indossare durante le puntate del programma. Per l’occasione infatti ha optato per la modalità campagnola, optando per un pinocchietto nero e una semplice t-shirt della stessa tonalità. Il tutto completato da un paio di occhiali da sole e un cappello di paglia. Ma diciamoci la verità, anche con questo ensemble la conduttrice fa la sua bella figura!