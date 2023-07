Morgan Freeman, tour annullato e annuncio allarmante sulla salute dell’attore: “Un’infezione contagiosa”

Il celebre attore ha fatto preoccupare i fan dopo aver abbandonato il tour organizzato in occasione dell’uscita della serie “Special Ops: Lioness”.

Quello di Morgan Freeman è uno dei volti più celebri del mondo del cinema. L’attore è famoso per aver recitato in numerosi film di successo, tra i quali spicca “Million Dollar Baby”, che gli è valso la vittoria di un Oscar. Nelle scorse ore i suoi fan hanno ricevuto una preoccupante notizia: l’86enne è stato costretto ad abbandonare il tour promozionale per la nuova serie “Special Ops: Lioness” per via di alcuni problemi di salute.

La carriera dell’attore ha avuto inizio nei primi anni ’70. Da sempre appassionato di recitazione, si è fatto conoscere al grande pubblico nel cast della soap opera “Destini”, alla quale ha preso parte dopo aver passato diversi anni sul palco teatrale. Freeman ha dimostrato molto presto di avere un grandissimo talento conquistando subito le simpatie del pubblico e ritagliandosi uno spazio sempre più grande col passare del tempo.

Film come “Le ali della libertà”, “Reazione a catena”, “Slevin – Patto criminale” e “Invictus – L’invincibile” lo hanno portato alla consacrazione. Ma anche commedie tra cui “Un’impresa da Dio”, “Non è mai troppo tardi” e “Last Vegas” hanno contribuito a renderlo uno degli attori più amati in assoluto dal pubblico. Tra i suoi ultimi progetti figura “Special Ops: Lioness”, nel quale ha recitato insieme a Nicole Kidman e Zoe Saldana.

Morgan Freeman, le condizioni dall’attore fanno preoccupare i fan

La serie, che a partire dal 23 luglio sarà disponibile su Paramount+, prende ispirazione da un reale programma e racconta dell’arruolamento di un’incursore dei Marines nell’operazione volta a contrastare un attacco terroristico. Negli scorsi giorni ha avuto inizio il tour promozionale in vista della sua uscita.

Freeman, però, si è dovuto recentemente ritirare e rinunciare al viaggio alla volta di Londra. L’attore – che un mese fa ha spento 86 candeline – è stato costretto a rimanere negli Stati Uniti per via di alcuni problemi di salute. La notizia ha fatto subito preoccupare i fan. Ma cosa è successo nello specifico?

È stato colpito da una febbre molto alta, che lo ha messo k.o. per qualche giorno, facendo pensare al suo medico che potesse trattarsi di un’infezione contagiosa. Quest’ultimo, quindi, ha “annullato il suo viaggio” come spiegato da un membro del suo staff e riportato dal Daily Mail. Il pubblico non è di certo rimasto indifferente all’annuncio, soprattutto alla luce della malattia con cui l’attore sta facendo i conti da diversi anni.

Freeman, infatti, sta lottando contro la fibromialgia. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate in seguito alla febbre ed è tornato a sentirsi meglio. Tuttavia, non sono ancora stati rilasciati ulteriori dettagli in merito alla sua partecipazione tour: ciò che possiamo immaginare è che, attualmente, si prenderà del tempo per se stesso.