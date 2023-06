Tragedia in auto, perde il controllo del veicolo e si schianta: ci lascia così Valentina de Luca

Una ragazza ha perso il controllo della propria auto in strada, perdendo la vita in seguito. Come è successo?

Gli incidenti in automobile stanno aumentando negli ultimi anni, soprattutto in Italia. Non seguire il Codice della Strada può essere molto pericoloso in alcune zone del nostro Paese, dove transitare non è sempre facile. In situazioni come queste è importante prestare attenzione alle automobili circostanti, ad eventuali fosse e a non superare i limiti di velocità.

Ma a volte non è sufficiente neanche questo, perché il destino sa essere molto crudele in alcuni casi. Quello che è successo a Valentina de Luca è un esempio lampante, una mamma che non ha potuto fuggire da un evento inevitabile. Una mamma che, purtroppo, ha lasciato la sua famiglia senza neppure avere la possibilità di dirgli addio. Ecco tutti i dettagli del caso.

Non riesce a controllare il veicolo e finisce in un fossato, perde la vita sul colpo: la famiglia è distrutta

Valentina De Luca, domenica mattina, stava percorrendo Via San Zenone a Maddalena di Cazzano, in Budrio. All’incrocio con via Calamone ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo in un fossato. L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco non è stato sufficiente a salvare la giovane mamma, che ha perso la vita quasi subito. Ma come è potuto succedere?

Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma si ipotizza che la donna abbia avuto un malore alla guida. Questo la ha indotta a perdere il controllo del veicolo molto velocemente, portandola ad uscire fuori di strada e a precipitare dentro un fossato. A soffrire sono i bambini di 2 e 4 anni e il marito, un volontario dei vigili del fuoco. Non avrebbero mai pensato che potesse accadere una cosa del genere.

Valentina de Luca, prima del decesso, era considerata una donna affidabile e di buon cuore. Aveva studiato all’Ipsia di Argenta e poi aveva lavorato in un bar a Santa Maria Codifiume. In seguito è andata ad abitare a San Pietro Capofiume per poter vivere con la propria famiglia, nella speranza che avrebbe visto crescere i suoi figli un giorno. Il 10 luglio avrebbe compiuto 28 anni.

Questa storia ci insegna che non possiamo prevedere il futuro, ecco perché è molto importante fare attenzione in strada. Guidare lentamente e fermarsi, a volte, può essere d’aiuto per tutti noi.