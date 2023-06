Totti e Ilary, quanto ha fruttato la separazione dell’ex Velina e il campione del mondo

Un divorzio può portare a arricchire entrambi gli ex coniugi? Sembra strano eppure pare che a Totti e Ilary sia successo esattamente questo.

La celebre coppia ha vissuto un anno doloroso ma a quanto pare oltre al dolore e alle cause legali ha anche gonfiato il portafogli: ecco che cosa è emerso sulla separazione della ex velina di canale 5 e l’amato ex giocatore della Roma.

Scopriamo quanto avrebbe fruttato a Totti e Ilary il divorzio e come anche Noemi Bocchi e Bastian Muller si sarebbero arricchiti attraverso la separazione dell’ex Velina e il campione del mondo.

Totti e Ilary arricchiti dal divorzio

Totti e Ilary e si sono detti addio ormai un anno fa. Il comunicato ufficiale, che ha fatto sapere al pubblico di fan legati alla storica coppia della televisione e del calcio italiano la notizia della separazione, è arrivato infatti a luglio del 2022, e Francesco Totti, pochi mesi dopo, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, spiegando i motivi che li avevano allontanati, e in qualche modo anche andando ad alzare il sipario su alcuni retroscena inediti riguardanti la rottura.

Da quel momento non si è fatto che parlare di loro, e adesso, a un anno dal comunicato della separazione, e dall’iter burocratico e legislativo di divorzio della coppia, sono venuti fuori anche dei numeri che riguardano un aspetto inedito della rottura di Totti e Ilary.

Non ci sarebbero solo lacrime, a quanto pare, avrebbero entrambi in qualche modo giovato della fine della lunga love story. Chiaramente è stato e resterà sempre un dolore enorme per entrambi, intanto però hanno voltato pagina sentimentalmente parlando, sia Totti che Ilary. Lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller. Ma non solo: hanno avuto anche dei benefici economici o legati alla carriera, almeno stando a quanto si legge sull’ultimo numero del magazine Nuovo.

La rinnovata popolarità di Ilary Blasi sarebbe il motivo per cui il programma tv della showgirl italiana l’Isola dei famosi ha raggiunto ascolti apprezzabili. Intanto Francesco Totti è sempre più popolare, la sua fanbase sui social è aumentata a dismisura e questo per un Vip come lui vuol dire anche guadagnare molto di più. Ogni messaggio social pare gli frutti fino a 75mila euro.

Non finisce qui, anche i nuovi partner di Totti e Ilary hanno raggiunto una grande popolarità, e a quanto pare Noemi potrebbe addirittura essere pronta a fare delle esperienze nel mondo dello spettacolo, sempre stando alle notizie che a diffuso la fonte di Nuovo alla redazione del settimanale. Dunque, se dovesse essere così, ben presto magari potremmo vederla protagonista di un’intervista inedita in in televisione. Per quanto riguarda Bastian Muller, secondo alcuni rumors, l’azienda di famiglia, che si occupa di perforazioni e scavi per pozzi aveva conosciuto un periodo di crisi, invece adesso le quotazioni societarie sarebbero in aumento.