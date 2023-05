Nuovo taglio di capelli? I migliori per ogni segno zodiacale, non puoi sbagliare

Senti il bisogno di un nuovo taglio di capelli? Ecco quali sono, secondo l’Oroscopo, quelli adatti ad ogni segno zodiacale

Curare l’immagine è ormai diventato importante per tutti, donne e uomini. Anzi, chi cerca di apparire al meglio lo fa soprattutto per dare una buona impressione di sé. Anche i capelli rivestono la loro importanza: stai pensando ad un nuovo taglio? L’Oroscopo ti consiglia il più adatto in base al segno zodiacale.

Ci sono dei momenti in cui si avverte la necessità di provare un nuovo taglio di capelli, tendenza che manifestano soprattutto le ragazze, desiderose di vedersi in una veste differente. Rivoluzionare il proprio look, di tanto in tanto, è un buon modo per dare una svolta al proprio percorso. Alla ricerca di idee? Ci pensa l’Oroscopo!

Nuovo taglio di capelli: quale si addice al tuo segno zodiacale?

Quante volte vi è capitato di ammirare una star e il suo stile in copertina e desiderare di avere la stessa acconciatura? Una circostanza simile può verificarsi anche semplicemente quando si guarda la Tv o quando si chiacchiera con un’amica pronta a consigliarci su come valorizzare l’immagine. Ovviamente, dobbiamo sempre tenere conto dei nostri lineamenti e di cosa meglio si addice alla nostra personalità. Poi, lo sappiamo, dove c’è gusto non c’è storia: ognuno è libero di scegliere ciò che preferisce. Un consiglio prezioso, magari, può arrivare dal nostro segno zodiacale.

Spesso può esserci una corrispondenza tra il carattere e il segno zodiacale di appartenenza, come potranno notare anche le persone che si intendono poco di astrologia. E, ad ogni carattere corrisponde una personalità e uno stile. Cosa sapere per quanto riguarda i capelli?

Sagittario e Acquario non amano la noia, concetto che vale nei rapporti sentimentali, ma anche in fatto di look. I primi, ad esempio, sono costantemente in movimento e non stanno praticamente mai con le mani in mano, proprio per questo l’ideale per loro è un taglio scalato e ricco di movimento, quale può essere lo shag. I secondi, invece, non amano perdere tempo con phon e spazzola, proprio per questo avranno spesso chiome lunghe e ribelli. Uno stile simile si addice anche allo Scorpione.

Il Capricorno è un segno di Terra e, come tale concreto, caratteristica che si ripercuote anche nella sua pettinatura. Chi nasce in questo periodo ama essere in ordine e fa il possibile per evitare ciuffi fuori posto. Un esempio? Acconciature sobrie alla Kate Middleton. Stile ed eleganza contraddistinguono anche Bilancia e Pesci, entrambi attenti alle ultime tendenze. Se notano qualcosa di interessante che pensano possa stare loro bene non perdono tempo e lo segnalano al parrucchiere di fiducia, pur cercando di restare sempre sul sobrio.