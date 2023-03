Uomini e Donne: guai per Gemma. Ecco cosa succede

Brutte notizie per Gemma Galgani, sembra che la dama non riesca a trovare pace: ecco cos’è successo negli studi di Uomini e Donne.

I partecipanti di Uomini e Donne sono tornati negli studi Mediaset in occasione di una nuova registrazione, puntata che probabilmente andrà in onda questa settimana. Come accade ormai di consueto, Gemma Galgani è tornata ad essere la protagonista indiscussa della trasmissione, grazie all’abbandono definitivo di Ida Platano. All’inizio dell’edizione corrente infatti, sembrava che la dama torinese avesse perso la sua importanza, in quanto surclassata dall’amica del cuore.

In seguito all’addio di Ida, accompagnata finalmente da Alessandro Vicinanza, Gemma è tornata finalmente al centro studio. I fan più nostalgici si sono detti particolarmente soddisfatti, in quanto – con il ritorno epocale della Galgani – sono tornate anche le esilaranti discussioni con Tina Cipollari. A questo proposito, sembra che nel corso dell’ultima registrazione, la dama non abbia avuto un momento di pace.

Nel frattempo, Lavina ha finalmente annunciato di essere intenzionata a procedere con la scelta. La tronista ha chiesto alla redazione la possibilità di fare due esterne con i corteggiatori, in modo da chiarire ulteriormente la sua posizione. Nel corso della registrazione ha quindi ballato con entrambi. Ora però torniamo all’indomabile Gemma: scopriamo insieme cos’è successo negli studi Mediaset di Uomini e Donne.

U&D, brutte notizie per Gemma Galgani: scoppia il caos in studio

All’inizio della registrazione, Maria De Filippi ha invitato Gemma e Silvio ad accomodarsi in centro studio. Il cavaliere di Novara ha chiuso definitivamente la frequentazione, mostrando un atteggiamento piuttosto brusco. Contrariamente a quanto accaduto nel corso delle scorse registrazioni, Gianni Sperti ha espresso questa volta il suo disappunto rispetto all’atteggiamento di Silvio. Sembra dunque che sia scoppiata una feroce discussione, alimentata anche dall’intervento di Armando Incarnato.

Dopodiché, proprio il cavaliere napoletano è finito al centro di un dibattito: sembra infatti che quest’ultimo abbia rifiutato le avance di Aurora e Paola. Il fatto che nessuna donna riesca ad attirare la sua attenzione ha messo in allarme gli opinionisti, tanto che Tina ha addirittura sostenuto che Armando sia già impegnato fuori dal programma con un’altra donna. Incarnato ha quindi risposto di petto, per poi abbandonare lo studio infastidito.

Una volta rientrato, Gianni l’ha colpito in contropiede, sostenendo che la sua tendenza ad andarsene durante un confronto sia decisamente irrispettosa. A questo punto, sarebbe intervenuta Maria: la conduttrice ha spiegato che il comportamento di Armando ha come unico obiettivo quello di non alimentare ulteriormente discussioni e disagi in centro studio. Il confronto, come spesso accade, si è concluso con un nulla di fatto – sia per Gemma Galgani, sia per quanto riguarda lo stesso Armando.