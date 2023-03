Il Commissario Montalbano torna in tv? | Ecco cosa sta succedendo

Incredibile colpo di scena che fa sognare i telespettatori! Il Commissario Montalbano torna in tv? Cosa sta succedendo

“Il Commissario Montalbano”, la celebre serie televisiva ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, è diventata un vero e proprio cult della televisione italiana, con milioni di telespettatori affezionati alle indagini del commissario di Vigata.

Ma adesso una notizia sta facendo sognare i fan della serie: sembra che “Il Commissario Montalbano” stia per tornare in tv. Nel resto dell’articolo, infatti, parleremo di cosa sta succedendo e di cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione. Ecco quali sono le ultime indiscrezioni riguardo il futuro della serie tv di successo.

Il Commissario Montalbano torna in tv?

L’indiscrezione sulla possibile ripresa de “Il Commissario Montalbano” ha scatenato l’entusiasmo dei fan della serie, che da tempo aspettano il ritorno del loro beniamino sul piccolo schermo. Dopo tanti anni di successi e di appassionanti episodi, la notizia del suo possibile ritorno è stata accolta con grande gioia da tutti gli amanti del commissario. Ma la domanda sorge spontanea: è davvero così? Nel resto dell’articolo andremo a scoprire cosa c’è di vero e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione.

Alessandro Cecchi Paone, esperto di tv che tiene una rubrica sul settimanale “Nuovo Tv”, ha risposto alle preoccupazioni di un lettore sulla possibilità che Luca Zingaretti, interprete de “Il Commissario Montalbano”, non sia più interessato a riportare in scena il celebre personaggio. Cecchi Paone ha cercato di comprendere la scelta di Zingaretti di sperimentare nuove strade e ha affermato che gli riesce molto bene. Tuttavia, tra i fan della serie si è aperto un piccolo spiraglio di speranza, visto che gli ultimi due libri di Camilleri non sono ancora stati adattati per la TV. Resta da vedere se questa eventualità si concretizzerà in un ritorno del commissario sullo schermo.

Gli ultimi episodi girati de “Il Commissario Montalbano” hanno dimostrato di avere ancora un grande successo tra il pubblico. Nel settembre del 2022, infatti, sono stati trasmessi in quattro repliche restaurate in ultra HD nel formato 4K, registrando uno share altissimo del 18% e 20%. Nonostante ciò, l’attore sembra concentrato sulla sua carriera da regista e sta lavorando alla sceneggiatura del suo primo film, liberamente ispirato al libro di Daniele Mencarelli “La casa degli sguardi”.