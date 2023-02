Amici 22 shock| Arriva la rivelazione sulla malattia

La new entry della scuola di Amici ha raccontato degli aneddoti molto tristi riguardo la sua vita, Maria si è mostrata particolarmente comprensiva. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Il noto programma targato Mediaset nasce più di vent’anni fa, con l’obiettivo di fornire ad aspiranti artisti il trampolino di lancio perfetto per il mondo dello spettacolo. La conduttrice non si è limitata nell’esaltazione delle performance dei propri allievi, ha deciso di investire anche sulle loro storie di vita. I partecipanti di Amici hanno così modo di farsi conoscere dal pubblico, conquistando la loro fiducia e soprattutto il loro affetto.

Spesso e volentieri, Maria De Filippi stessa interviene ponendo domande personali, in modo che cantanti e ballerini abbiano modo di aprirsi di fronte alle telecamere. L’arte e la necessita di sfogarsi con la propria voce e il proprio corpo deriva la maggior parte delle volte da sentimenti inespressi, che siano positivi oppure negativi.

Ormai tradizione vuole che le new entry si facciano una bella chiacchierata con la padrona di casa, facendo emergere i lati più profondi del proprio carattere e raccontando le proprie esperienze. Benedetta, la nuova allieva scelta da Raimondo Todaro, ha quindi parlato della malattia e delle sue difficoltà nell’affrontarla.

Amici, la new entry Benedetta parla della malattia

Benedetta ha sostituito definitivamente Eleonora nella squadra di Raimondo Todaro, il coach ha deciso di consegnarle il banco nonostante la ballerina sia reduce da uno stop di oltre tre anni. Dovrà lavorare il doppio degli altri per aggiudicarsi la maglia del serale, eppure l’ex ballerino di Ballando con le stelle appare particolarmente fiducioso.

In seguito alla benedizione di Raimondo Todaro, la new entry ha deciso di spiegare le motivazioni che si nascondono dietro il suo stop triennale. Benedetta ha ammesso di essersi allontanata dalla danza per occuparsi della madre malata, focalizzando tutte le sue energie sulla sua famiglia. Ha trovato lavoro per aiutare i suoi genitori ed ha smesso di ballare per diverso tempo. Ad un certo punto, si è resa conto di sentirsi incompleta e di aver bisogno di tornare finalmente a ballare.

All’inizio si è sentita in colpa, in quanto sentiva che la madre avesse ancora bisogno di averla vicina; successivamente, questo malessere ha lasciato lo spazio alla felicità per essere tornata finalmente a ballare: “Per quanto a me piaceva il mio lavoro, non era quello che volevo fare nella vita”. Ed è così che Benedetta ha raggiunto la scuola di Amici.

Amici, Benedetta e il rapporto con il fidanzato

Benedetta è fidanzata con un giovane ragazzo, la ballerina di latino americano ha spiegato di essere molto legata a lui e al suo bambino. Durante il daytime infatti, la new entry ha ricevuto un disegno da parte del bimbo, gesto che ha commosso i telespettatori del programma: “Questo per me ha un valore, perché il rapporto che ho con il mio fidanzato, oltre ad essere speciale perché ci amiamo, è dato dal fatto che c’è questo bimbo che ci lega tantissimo”.