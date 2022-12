Arisa lo confessa | Ecco chi ama veramente

La cantante ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale: Arisa si confida a cuore aperto nel corso di un’intervista.

La cantante ha rilasciato di recente un’intervista a Tele sette, occasione in cui Arisa ha potuto chiarire la natura della sua attuale situazione sentimentale – così come la scelta di tornare negli studi Mediaset di Amici. A questo proposito, l’artista ha espresso tutta la sua ammirazione per Maria De Filippi, la quale ha voluto accogliere nuovamente la cantante nella sua scuola.

Dopo un anno di lontananza, periodo nel quale Arisa si è dedicata alla sua partecipazione pressoBallando con le stelle, l’interprete iconica di Sincerità ha voluto darsi una seconda possibilità nel ruolo di professoressa di canto. Le parole riservate alla conduttrice del programma risultano dolci e spontanee: “C’è sempre nei momenti importanti” – ha dichiarato – “Quando mi guarda, so che è dalla mia parte e su di me ha un effetto calmante”. Inoltre, Arisa ha potuto appunto chiarire la sua attuale situazione sentimentale.

Arisa è felicemente fidanzata? Tutta la verità!

La cantante ha dichiarato ufficialmente di essere single e di aver deciso di dedicare maggior tempo alla cura di se stessa in primis. In passato, Vito Coppola le rubò il cuore e le regalo diversi momenti di spensieratezza e felicità; tuttavia, dopo meno di un anno i due decisero di prendere (in seguito a diversi tira e molla) strade diverse. Ora, Arisa ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera.

“E’ un momento della mia vita dove sento la necessità di abbandonare tutto quello che è superfluo” – ha dichiarato a Tele sette – “Ho voluto spogliarmi, mostrare il mio corpo, per non far vedere la fragilità del mio pianto”. La cantante ha inoltre dichiarato di aver fatto pace con se stessa, è riuscita infatti a ritrovare autostima e sicurezza, caratteristiche che sono saltate all’occhio anche delle colleghe ed amiche: “Oggi finalmente amo me stessa” – ha concluso Arisa – “E credetemi, è l’unico rapporto che può durare davvero tutta la vita”.