Ballando con le stelle notizia terribile | Nessuno se lo immaginava

Brutte notizie per Milly Carlucci, questa volta nessuno si aspettava una tale delusione. Il programma Ballando con le stelle in down?

Ballando con le stelle rappresenta il primo programma di Milly Carlucci, la trasmissione da sempre mostra come volto simbolo quello della conduttrice. Per questo motivo, quest’ultima non ha mai nascosto l’impegno rispetto alla scelta del cast, così come alla realizzazione delle performance e delle puntate. Eppure, nonostante le polemiche e gli scandali, sembra che il programma fatichi ad affermarsi rispetto alla concorrenza offerta dal palinsesto.

L’edizione corrente ha visto come protagoniste – più che le coreografie di ballo – le diverse polemiche nate tra i concorrenti, così come tra i giurati. I membri del cast sembra che non sopportino più Selvaggia Lucarelli, da tempo attaccata a tenaglia da tutti i suoi colleghi. Nel frattempo, abbiamo assistito a diversi infortuni e persino a squalifiche clamorose: Enrico Montesano, responsabile di aver indossato una maglietta della Decima Mas durante le prove di ballo. Eppure, l’edizione corrente stenta a decollare.

Ballando con le stelle in down? Gli ascolti calano improvvisamente

Generalmente, gli intrighi e le polemiche rappresentano un ottimo strumento di pubblicità per qualsivoglia programma – sia che si tratti di Mediaset che di trasmissioni prodotte dalla Rai. Eppure, nell’edizione corrente di Ballando con le stelle, sembra che neanche gli scandali abbiano sortito l’effetto sperato. Complice sicuramente la messa in onda dei Mondiali in Quatar, il programma di Milly Carlucci ha perso progressivamente quota.

La semifinale di Ballando con le stelle ha conquistato solo il 25,9% dello share, percentuale che corrisponde fondamentalmente a 2 milioni e 576 mila telespettatori. Benché il numero appaia elevato, non è niente rispetto alle cifre registrate nel corso delle edizioni passate, soprattutto ad un passo dalla finalissima del programma.

Milly Carlucci conquista così meno di 3 milioni di spettatori, battuta dalla concorrenza offerta da Canale 5 con 10 giorni con Babbo Natale. Cosa succederà ora? La finale di Ballando con le stelle è sempre più vicina ed in molti si chiedono se la Rai abbia intenzione di investire su una nuova edizione del programma.