Uomini e Donne: Maria non ci sta e scatta il rimprovero

Uomini e Donne: ecco tutte le anticipazioni che avverranno nelle prossime puntate. Cosa sarà successo? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Nei giorni scorsi sono state registrate alcune puntate del programma di Canale Cinque, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, dove la presentatrice ha dovuto fare un rimprovero. Ma cosa è successo? Cerchiamo di scoprirlo insieme leggendo questo articolo.

Il day time di Mediaset va in onda tutti i giorni dalle 14: 45. In questi giorni sono state registrate alcune puntate e Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover ha riportato in anteprima cosa succederà.

È tornato di nuovo al centro dello studio Riccardo Guarnieri che ha preso la decisione di porre fine alla frequentazione con la dama Gloria, che però non ha potuto dire la sua in quanto non presente in studio. Intanto, per il cavaliere sembra esserci già scelto una sua nuova conoscenza.

Durante la puntata inoltre c’è stato anche il ritorno alla sfilata in passerella da parte dei protagonisti del trono over. Nella puntata registrata sembra che ad aver vinto sia stata Cristina.

Uomini e Donne: rimprovero da parte di Maria De Filippi

Il trono classico ha visto come protagonisti i due Federico. Nicotera ha voluto portare in esterna ancora una volta Alice. E questa uscita sembra essere stata “molto profonda”, in quanto il tronista ha voluto parlare del suo passato molto difficile.

Chi non ha reagito per nulla bene a tutto ciò dovrebbe essere stata Carola, che si chiede ancora una volta come sia tra le sue corteggiatrici, dato che il tronista sembra stia costruendo un legame stretto proprio con la sua rivale.

Maria De Filippi però ha fatto notare alla ragazza che forse dovrebbe un attimo riflettere su tutto ciò che ha raccontato Federico. E per farle capire appieno questa situazione, la presentatrice ha dovuto però alzare la voce ed alla fine ha dovuto fare anche un rimprovero.

Anche Dianesi ha fatto una esterna sia con Elena che con una nuova corteggiatrice. E proprio quest’ultima sembra già aver fatto colpo sul giovane tronista.

Come andrà a finire? Per scoprirlo sarà necessario guardare le prossime puntate di Uomini e Donne in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45 su Canale Cinque.