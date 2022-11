Cappuccino a colazione? Non è una buona idea, ecco lo studio

Tutti noi siamo soliti consumare caffellatte, cappuccino o altre bevande con l’unione di latte e caffè durante la colazione. Ma spesso si verificano anche dei problemi di gonfiore dopo. Cosa ci dice a proposito il nutrizionista Flavio Pettirossi.

Nella cultura italiana la colazione è principalmente caratterizzata dal bere un ottimo cappuccino oppure altre bevande che sono a base di latte e caffè. Accade però che durante le ore della mattina si verifichi una sensazione di appesantimento digestivo, ma anche gonfiore e vari problemi intestinali.

Ci si pone la domanda se queste sensazione che si verificano dopo aver assunto la colazione siano associate proprio all’unire latte e caffè al mattino oppure in altre ore della giornata. Cosa ne pensa il nutrizionista Flavio Pettirossi?

Cosa dichiara lo studio

Il Dott. Flavio Pettirossi dichiara che a causa del passare degli anni, quello che è l‘enzima che si occupa di scindere il lattosio tende a diminuire. Ecco il motivo per cui si manifestano delle sensazioni di gonfiore gastrointenstinale. Poi se il caffè viene unito al latte, allora la sua acidità fa sì che il tutto diventi più pesante e quindi con una digestione più lunga. Si tratta proprio di una difficoltà nel digerire questa unione di latte e caffè, difficoltà che aumenta proprio quando l’età avanza. Ecco il motivo per cui chi soffre di colite, oppure di colon irritabile dovrebbe proprio evitare di bere latte e caffè al mattino o in qualsiasi altro momento della giornata.

Cosa succede nel nostro organismo quando saltiamo la colazione?

Il metabolismo viene rallentato: la prima colazione è fondamentale per riattivarlo dopo le ore di digiuno del sonno. Per saperne di più visita il #blog: https://t.co/Opim3Th3nL #nutrizionista #nutrizionistapesce pic.twitter.com/0BaBwkJlsp — Nutrizionista Pesce (@nutrizionista) June 27, 2018

Ma come si fa a rinunciare a un buon cappuccino la mattina ? Si consiglia di non appesantire il tutto con dei biscotti oppure dei cornetti troppo elaborati. Poi, altro consiglio utile, sarebbe quello di sostituire il latte vaccino con una bevanda vegetale. Tra le tante si possono scegliere il latte di mandorla, soia o avena, in questo modo la nostra colazione diventa davvero molto leggera. Per coloro che sono intolleranti al lattosio, prediligere una bevanda vegetale, al solito latte di vaccino, aiuta molto nella digeribilità. Quindi quella che risulta essere la classica colazione composta da cappuccino e cornetto, si rivela purtroppo non proprio una scelta giusta e ottimale per iniziare la giornata e su questo si era già speso in dichiarazioni il nutrizionista Dott. Flavio Pettirossi.