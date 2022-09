Regina Elisabetta, i cani Corgi hanno segni di depressione? Ecco perché potrebbero averli, gli animali e la mancanza delle persone.

La morte della regina Elisabetta II è stato un evento che ha scosso tutto il mondo, considerata l’importanza dell’amata e longeva sovrana britannica; ovviamente, in particolar modo è stata toccata la Royal Family, che nella regina aveva anche la figura di madre, nonna e via dicendo.

Ci sono però degli altri membri della famiglia che, assistendo al funerale, potrebbero aver sofferto davvero molto: gli amati cani Corgi della regina. Ecco perché, dopo la sua morte, questi simpatici animali potrebbero avere dei segni di depressione.

Regina Elisabetta, i cani Corgi hanno segni di depressione? Ecco come potrebbero reagire alla perdita della loro padrona

Con la morte della regina, è stato già annunciato che a prendersi cura dei due Corgi Muick e Sandy saranno Andrea, il duca di York e Sarah, la duchessa di York; i due cani sono stati presenti anche nella solenne cerimonia che ha sancito l’ultimo saluto alla sovrana.

Ovviamente, sebbene in maniera diversa, anche i due Corgi risentono molto provati dalla perdita della loro padrona, nonostante di certo non gli mancherà nulla anche ora che non c’è più (e, in questo, sono molto più fortunati di altri cani).

Ma quanto potrebbero soffrire questa mancanza? Come sottolinea il sito GreenMe, dalla scienza (anche se non comprendono ed elaborano il concetto di morte come gli esseri umani) sappiamo che i cani sentono molto la mancanza delle persone care, così come anche di altri animali della famiglia.

Molti manifestano la loro sofferenza con piagnucolii e ululati, arrivando anche a mostrare segni di irrequietezza, ansia, oppure opposti come letargia o mancanza di sonno e perdita di appetito. Non è dunque una reazione molto diversa a quanto succede ad alcuni esseri umani in fase depressiva, magari causata da un forte dolore o trauma.

Nel caso in cui i sintomi abbondino, è necessario rivolgersi agli specialisti; la speranza è che, i due Corgi della regina, possano trovare una nuova serenità insieme al principe Andrea e, insieme, iniziare una nuova vita con la regina Elisabetta nel cuore.