Maltempo e freddo: arriva tutto insieme, ecco quando, fate attenzione!

Maltempo e freddo, arriva tutto insieme dopo l’estate: calano le temperature, ecco quando succede e fare attenzione.

L’arrivo di settembre ha portato un repentino cambio di temperature; dal sole e dal caldo, dai momenti di relax in spiaggia in praticamente tutta Italia siamo passati a doverci coprire.

Ma cosa ci aspetterà nei prossimi giorni in termini di meteo? Ecco quando arrivano freddo e maltempo, con un cambio repentino di temperature: fate attenzione se avete dei programmi.

Maltempo e freddo, arriva tutto insieme dopo l’estate: le previsioni

A riportare gli aggiornamenti sui cambiamenti della nostra condizione climatica ci ha pensato la redazione de ilmeteo.it, che segnala per i prossimi giorni l’arrivo di un profondo vortice ciclonico che porterà maltempo in tantissime zone della nostra penisola.

A quanto pare infatti, il nostro Paese nel fine settimana risulterà in balìa di una circolazione ciclonica: per alcune regioni sull’area balcanica pare siano davvero a rischio di forti precipitazioni.

In questo week end dunque arriva il maltempo e calano le temperatura; per la giornata di sabato ad esempio, come riporta ilmeteo.it, le piogge si faranno molto intense a partire dalle regioni del Nordovest, soprattutto la Liguria.

Nel pomeriggio poi si sposteranno nel Centro Italia verso la Toscana e l’Umbria, e poi anche sul Lazio; in queste regioni potrebbero esserci dei forti temporali, con le piogge abbondanti che poi nella serata si sposteranno anche verso Nordest.

Il resto del paese, a differenza delle regioni e delle zone citate, dovrebbe essere invece più asciutto e soleggiato, specie nelle regioni del Sud; almeno per questo week end possono tirare un sospiro di sollievo.

Per la giornata di domenica invece farà il suo effetto una circolazione ciclonica, che continuerà a penalizzare il Nord e in particolare le regioni del Centro, come Toscana, Marche, Umbria e Lazio nella mattinata della giornata.

Il pomeriggio invece previste schiarite al Nord, mentre le precipitazioni al Centro si concentreranno principalmente sul Lazio centro-meridionale, probabilmente anche sulla città di Roma, e poi sul Molise e sul casertano.