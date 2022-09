Amanda Lear: l’annuncio che non ti aspetti

L’attrice, pittrice e modella racconta alcuni momenti della sua carriera passata svelando anche i nuovi progetti

Amanda Lear è stata la prima ospite del programma di Francesca Fialdini e in questa occasione l’attrice ha parlato dei suoi progetti futuri. Amanda ha raccontato che in America è impegnata per la realizzazione del suo primo film che racconta la sua vita. La pellicola la vede impegnata con Margot Robbie, e a tal proposito ha ammesso che è molto felice di questa realizzazione. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato nel dettaglio la nota pittrice e modella.

La prima ospitata da Maurizio Costanzo di Amanda Lear

Nel corso della lunga chiacchierata con Francesca Fialdini si è lasciata andare a molti ricordi del suo passato. In primi ha ricordato la sua prima intervista con Maurizio Costanzo, svelando un piccolo aneddoto.

Prima di essere intervistata da lui ha spiegato che qualcuno le aveva detto che il giornalista era solito mettere in difficoltà i suoi ospiti con le proprie domande.

Per questo motivo si era portata indietro un mandarino nascosto nella borsa. Alla prima occasione sarebbe stata capace di tirarglielo dietro. Poi alla fine tutto è andato benissimo e lo confermano anche le altre ospitate.

Continua il successo di A ruota Libera con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è tornata in onda per il quarto anno consecutivo con la sua trasmissione. Anche quest’anno sembra che il pubblico abbia gradito la sua presenza e a confermalo come sempre sono gli ascolti. Possiamo dire che per la rete Rai quest’anno è un anno ricco di soddisfazioni dato che anche la vita in diretta con Alberto Matano si sta rivelando un ottimo contenitore di informazione.

Ruota libera è’ stato seguito da una media di 1 milione 501mila telespettatori e il 15.15% di share nella puntata precedente e in questa occasione la Fialdini ha avuto come ospite Elisa Isoardi che a breve tornerà al timone di un nuovo programma su rai 2 e Emma D’Aquino.

