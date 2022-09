By

Uomini e Donne, un’altra coppia scoppia? I rumors in vista dell’esordio in onda della nuova edizione, davvero incredibile.

Tra registrazioni, anticipazioni e puntate, si può dire che la nuova edizione di Uomini e Donne sia ormai iniziata; anche per quest’anno il dating show si prepara ad una lunga cavalcata fino a giugno 2023, con tante storie d’amore.

Per coppie che sicuramente si formeranno però, ce n’è una che pare sia a sorpresa sul punto di rompere; cosa sta succedendo a loro due? Ecco i rumors a riguardo, davvero da non credere.

Uomini e Donne, un’altra coppia scoppia? I rumors su loro due

Dopo Matteo e Valeria, e mentre Luca Salatino si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, pare che un’altra ex-tronista sia ora finita sotto i riflettori: Andrea Nicole.

A quanto pare infatti, stando a Il Vicolo delle News (con la notizia ripresa da Gossip e TV) la presunta crisi fra l’ex-tronista e la sua scelta, Ciprian Aftim, sarebbe scoppiata già durante le vacanze a partire da agosto.

I due si mostrano sempre meno insieme sui social, con Andrea Nicole che pare sia rimasta in Puglia a metà agosto, mentre il suo ragazzo sarebbe rientrato a Roma per una rimpatriata con i cugini (alla quale doveva partecipare anche l’ex-tronista).

L’amica Roberta Giusti poi ha fatto sapere a tutti i follower di Instagram che, considerando come Andrea Nicole viva ora al Nord, non potrà purtroppo frequentarla “in presenza” per un po’; un altro indizio che ha fatto pensare a molti fan ad una crisi.

Andrea Nicole potrebbe comunque essersi trasferita a Milano per lavoro o per altre situazioni, senza necessariamente aver chiuso con Ciprian; diversi indizi hanno comunque portato alcuni fan a pensare che, tra loro due, le cose non vadano benissimo.

Sarà davvero così? I due non hanno commentato la situazione e, dunque, potrebbe non esserci nessuna crisi effettiva, oppure semplicemente potrebbe essere un periodo particolare, ma che non porti necessariamente alla rottura.