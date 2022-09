Victoria De Angelis stupisce nuovamente: eccola bellissima

By

Victoria De Angelis stupisce nuovamente, eccola: la bassista è bellissima come sempre, i follower davvero senza fiato.

La bassista dei Maneskin è sempre al top. Ormai da anni, Victoria De Angelis è amatissima dal pubblico e riconosciuta da tutti non soltanto come un’eccelsa musicista, ma anche come una vera e propria icona di sensualità.

I fan ormai l’acclamano per il suo talento, la sua bellezza e il suo fascino, seguendola sempre con maggior affetto sui social; proprio grazie ad una nuova foto stupisce ancora tutti quanti, eccola.

Victoria De Angelis stupisce nuovamente: eccola, quanta bellezza per lei!

Tra scatti bikini, in topless e con outfit travolgenti, Victoria sa sempre come stupire tutti quanti i suoi follower; anche nella nuova foto, la bassista amata da entrambi i sessi ha continuato a stupire mostrandosi più bella che mai.

Come vediamo dal nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la De Angelis si è fatta questa volta immortalare direttamente dal backstage di un concerto, durante il quale ha indossato ancora un outfit da urlo.

Come si vede, Victoria indossa una gonna blu con chiusura lampo e un body abbinato, che però non arriva a coprire il suo décollété; solo le stelle nere evitano la censura.

Durante l’esibizione, pare addirittura che il body sia volato via, lasciando la De Angelis solamente con le due stelle all’altezza del petto; ancora una volta tutti i fan i visibilio per lei, diventata ormai una vera e propria star.

Più di un milione i like al post, a testimonianza di quanto Victoria sia seguita e amata in tutto il mondo; migliaia anche i commenti, tutti pronti a mettere in risalto la bellezza della bassista, che si autodefinisce nella didascalia “your favorite truck driver”.

“Vick ti amo” scrive una fan, mentre qualcuno si lancia in proposte di matrimonio e altri le affibbiano il titolo di “regina”, come succede spesso quando si espone sui social; la bassista, anche per i prossimi mesi, è pronta a stupire ancora.