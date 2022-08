Un posto al sole anticipazioni: nuova vita per lei

Un posto al sole, Marina e Roberto cercano di cominciare una nuova vita insieme. Lara ha però ben altri progetti per loro.

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina e Roberto sono pronti a ricominciare la loro storia ma Lara non sarà del tutto d’accordo.

La Martinelli subito metterà i bastoni tra le ruote, non tutto andrà come previsto. Intanto, Serena capisce che le sorelle hanno combinato qualcosa e vuole vederci chiaro. Niko, invece, decide di andare da suo figlio in Basilicata. Infine, Raffaele le prova tutte per riconciliarsi con Ornella ma lei non ne vuole sapere.

Un posto al sole: Manuela e Micaela scoperte, Lara ha un nuovo piano

Il piano di Micaela e Manuela, rischia di essere scoperto. Serena si è già insospettita. La strana richiesta di Micaela di tornare a Matera, l’ha messa in allarme. Niko, invece, deciderà di seguire gli altri in Basilicata per stare insieme al figlio. Intanto, Marina ha ceduto di nuovo alla passione con Roberto.

La Giordano vuole viversi questa storia ed è pronta a tutto per ricominciare. Della stessa opinione però non è Lara. La Martinelli è molto gelosa e non riesce a permettere alla sua rivale di aver preso il suo posto accanto al Ferri. Purtroppo per lei, l’aborto ha riscritto tutto il suo futuro e nonostante Ferri non sia ancora al corrente di nulla, deve cercare una nuova soluzione.

Raffaele le prova tutte con Ornella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che Raffaele le sta provando tutte per riconquistare Ornella. La moglie però al momento non ne vuole sapere e ogni tentativo del marito è invano. I malumori e le difficoltà diventeranno talmente grandi da creare dei forti disagi personali, soprattutto all’interno della famiglia.