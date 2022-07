Beatrice Valli, il vestito mostra il dettaglio intimo: l’influencer ed ex di Uomini e Donne alza notevolmente la temperatura del web, bellissima.

Beatrice Valli è sicuramente una delle protagoniste di questa estate e, in quanto a bellezza ed eleganza, pare proprio aver pochissimo da invidiare ad altre vip. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la Valli ha iniziato una brillante carriera da influencer e imprenditrice, sugellando il suo amore con Marco Fantini.

I due, che da tempo hanno messo su famiglia, si sono recentemente sposati e l’influencer appare davvero più radiosa che mai; nel nuovo scatto è davvero elegantissima, ma il dettaglio intimo non sfugge.

Beatrice Valli, il vestito mostra il dettaglio intimo: l’influencer è divina

Quest’estate è iniziata alla grande per Beatrice, che si è goduta la luna di miele con Marco e i suoi figli e continua a godersi il caldo in location meravigliose; questa volta, la Valli si è mostrata direttamente da Ostuni, in Puglia, dove a quanto pare si sta godendo alcuni momenti di relax.

Anche in vacanza, l’influencer non smette di sfoggiare tutta la sua eleganza e la sua sensualità; i suoi lineamenti hanno colpito tutti sin dalla sua prima apparizione al dating show di Canale 5, così come il suo fisico statuario.

Nel recente post pubblicato sul suo account Instagram, Beatrice si è fatta immortalare a bordo piscina, con un vestito color rosa che esalta tutta la sua bellezza e la sua silhouette da sogno; l’abito calza a pennello sulla Valli, tanto che stretto lascia intravedere il dettaglio intimo.

“Un tocco di rosa 💗 Questa estate mi vedrete sempre con questo colore 😅 preparatevi !!” scrive l’influencer nella didascalia di un post che trasuda eleganza, bellezza e sensualità da tutti i porti.

Tantissimi i like arrivati per la Valli, così come i commenti; tra amici, colleghi e fan, nessuno perde mai l’occasione di complimentarsi con Beatrice per la sua bellezza travolgente; più felice e radiosa che mai, l’influencer è sempre capace di estasiare col suo fascino.