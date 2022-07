Magliette ingiallite? Risolvi tutto con un cucchiaio

Ti capita spesso di ritrovare le magliette ingiallite? Non preoccuparti, ecco il trucco magico che ti aiuterà a risolvere il problema. Ti servirà solo un cucchiaio per far ritornare come nuove le tue t-shirt.

Quando inizia l’estate, la prima cosa che facciamo è indossare abiti freschi, uno dei più utilizzati sono sicuramente le t-shirt. Di queste è possibile trovarne di vari modelli e colori, ma poco importa, si tratta del capo di abbigliamento più utilizzato al mondo.

Purtroppo, più passa il tempo e più queste tendono ad ingiallirsi e scolorasi, soprattutto se sono bianche. Le cause possono essere molteplici, ma non preoccupatevi risolvere il problema è davvero semplicissimo.

Infatti, oggi vi sveleremo alcuni trucchi per rimuovere quel fastidioso giallo dalle vostro magliette. In men che non si dica le t-shirt ritorneranno come nuove, l’unica cosa che dovrai fare è seguire i nostri consigli. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Magliette ingiallite: ecco come farle tornare bianche

Nel corso dell’estate si indossano moltissimo le t-shirt, purtroppo quelle di tonalità bianca tendono ad ingiallirsi per svariati motivi. Per questo motivo, oggi vi sveleremo la soluzione ideale a questo problema. Non preoccupatevi, si tratta di procedimenti veloci e davvero molto facili.

La prima che puoi fare è utilizzare l’aceto bianco, sappiamo che questo prodotto viene spesso utilizzato nelle pulizie domestiche, ma è anche un ottimo alleato nella lavatrice. Se volete sbiancare le magliette dovete metterle a bagno una notte intera in una bacinella di acqua e un bicchiere di aceto bianco.Al mattino, sciacquate il tutto e mettete in lavatrice.

Un altro metodo è quello a base di succo di limone, in questo caso dovete prendere una bacinella di acqua calda e spremere dentro il succo. Attendente circa 7 ore e poi procedete al lavaggio in lavatrice.

Un altro trucco molto famoso è quello a base di bicarbonato di sodio, in questo caso immergete i panni nell’acqua con tre cucchiai di bicarbonato, infine sciacquate. Lo stesso procedimento potete farlo anche con il sapone di Marsiglia. In questo caso, il profumo sulle vostre magliette sarà eccezionale.

Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?