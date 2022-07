Giulia Provvedi si mostra senza filtri, è bellissima

By

Giulia Provvedi si mostra senza filtri, è davvero bellissima: la cantante continua a provuore il body positive in prima persona.

Giulia e Silvia Provvedi sono ormai conosciute da tutti, da tempo, come Le Donatella; le due gemelle sono insperabili ed entrambe conquistano sempre di più il pubblico, giorno dopo giorno.

Oltre a un grande talento, le due sfoggiano sempre una grande bellezza, ma soprattutto si dedicano alla promozione di campagne sociali contro ogni tipo di stereotipo e a favore dei diritti. Nell’ultima foto, come esempio di body positive, Giulia si è mostrata in costume senza filtri; lo scatto sorprende, ma la cantante è bellissima.

Giulia Provvedi si mostra senza filtri, è davvero bellissima: eccola

Più volte Giulia (così come la sorella Silvia) ha sfoggiato sui social tutta la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato, anche senza l’ausilio di filtri; facendo da tempo parte del mondo dello spettacolo, la Provvedi sa bene che molto spesso si abbonda nelle foto di ‘ritocchini’ grafici.

Per sensibilizzare sul body positive, Giulia ha però deciso di mostrarsi in costume e totalmente al naturale, senza nessun filtro o modifica; struccata sotto il sole, nello scatto la vediamo in piedi sugli scogli, girata di spalle.

In primo piano il lato B da urlo della cantante, che la stessa mostra prima con le modifiche, poi completamente senza ‘ritocchi‘; Giulia è sempre bellissima, così come il messaggio che manda.

“Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2?

Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione ❤️ perfection does not exist” scrive la cantante nella didascalia che accompagna la foto, riempita di mi piace e di commenti, esplicitando un concetto davvero importantissimo.

Guardando i profili Instagram, molto spesso si ha l’illusione che una persona sia ‘perfetta’ e senza problemi visti i contenuti che pubblica, ma in realtà la vita reale è ben diversa; e fortunatamente, come ci ricorda anche Giulia, va benissimo così.