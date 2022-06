Elisa: crolla tetto del palco, ecco cosa è successo

Incidente tour di Elisa, gli ultimi aggiornamenti sul crollo del palco a Bassano del Grappa

Un brutto incidente si è verificato nella giornata di ieri a Bassano del Grappa, in Veneto. In base a quanto riportato anche da Repubblica, una parte di copertura del palco della cantante Elisa, in fase di costruzione è crollata a terra, colpendo due operai. Stando ai primi aggiornamenti due operai sono rimasti feriti, senza riportare però gravi conseguenze. Ma andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Concerto Elisa: crolla metà del palcoscenico a Bassano del Grappa

Fortunatamente non ci sono stati gravi problemi per i due operai che si hanno riportato ferite durante il crollo del palcoscenico. Intanto, le indagini si stanno già concentrando su chi è il colpevole. A tal proposito il presidente di Friends & Partner Ferdinando Salzano ha ha precisato che non è di competenza loro quanto accaduto ma della stessa organizzazione del festival.

Secondo i primi accertamenti, metà del palco è crollato piegandosi di circa 45 gradi. Un fatto gravissimo che poteva portare a gravi conseguenze. Immediato, l’intervento dei vigili del fuoco sul posto che hanno messo in salvo gli operai e hanno cercato di evitare il peggio. Per il momento, Elisa non si è ancora espressa sul drammatico evento e ha preferito mantenere silenzio e riserbo sulla questione. Chissà se nei prossimi giorni dirà la sua.

La cantante all’insegna della sostenibilità

La cantante Elisa, da sempre a favore dell’ambiente e della natura anche per questo concerto in Veneto, ovviamente annullato, aveva deciso di collaborare con legambiente. In questo caso, aveva avuto a disposizione uno spazio dedicato all’informazione ambientale. Il green Village in legno componibile viene installato ad ogni suo evento, propio per sensibilizzare i fan presenti a cambiare i loro stili di vita e a tutelare di più ciò che ci circonda. Insomma, una bellissima iniziativa che dovrebbero tenere in considerazione in tanti.

