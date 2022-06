Lady Gaga: la bella notizia spiazza tutti

By

Nuovo progetto in arrivo per Lady Gaga: la cantante si lancia in una nuova sfida.

Oltre ad essere una grandissima cantante ed attrice, Lady Gaga ha deciso di allargare i suoi orizzonti. L’artista ha deciso di lanciarsi anche nell’ambito dell’imprenditoria infatti nel 2019 ha aperto il suo business al mondo della bellezza. Ha creato la linea di cosmetici Haus Laboratories e a distanza di pochi anni il suo brand è pronto a sbarcare da Sephora, con oltre 90 prodotti tra cui scegliere. Ma andiamo a vedere come e dove è possibile acquistarli.

Lady Gaga al via la vendita di cosmetici per Sephora

Possiamo definirlo un sogno che si realizza per Lady Gaga appassionata ed amante della cura e della bellezza. Il suo marchio, lanciato nel 2019 ora è pronto ad essere venuto in tutti i negozi Sephora. Dal 9 giugno 2022, i suoi prodotti sono in vendita presso i negozi della nota catena di profumerie.

Per il momento, però, la linea di cosmetici è disponibile materialmente negli store del Canada e Stati Uniti. Chi ovviamente non può recarsi fino a li può cercarli direttamente dal sito ufficiale Haus Labs. L’artista internazionale si è detta felice ed emozionata per questo lancio e non vede l’ora di sentire l’opinione degli acquirenti.

Orgoglio e soddisfazione per la cantante

Per Lady Gaga si tratta di un altro traguardo molto importante che ha raggiunto. Infatti, fin dalla nascita di questo progetto hai impiegato tempo ed energie. E’ sempre stata attenta alla scelta e alla qualità dei prodotti per la creazione dei cosmetici, facendo particolare attenzione alla sostenibilità. Non a caso, i cosmetici realizzati da lei sono tutti vegani e cruelty free.

Da quando si è lanciata in questo progetto, nel 2019, gli incassi sono stati molto soddisfacenti. Il brand è cresciuto tantissimo tanto da essere richiesto anche da Sephora. L’evento è stato festeggiato in un punto vendita di Los Angeles dove anche la stessa Lady Gaga ha preso parte. Il tutto è stato documentato attraverso i social.

