Silvia Toffanin, il lavoro che faceva prima di diventare famosa! Lo avresti mai immaginato? Ecco cosa ha fatto la conduttrice.

Questa settimana si è conclusa la trionfante annata di Verissimo, che ha portato Silvia Toffanin sempre più al centro dei progetti Mediaset; il doppio appuntamento col programma verrà quasi certamente confermato, con la conduttrice prontissima a diventare uno dei volti di punta della Mediaset.

Prima di fare il suo esordio nel mondo dello spettacolo come letterina di Passaparola e poi affermarsi come conduttrice, la Toffanin però faceva un altro lavoro per mantenersi; sapevi quale? Eccolo.

Silvia Toffanin, il lavoro che faceva prima di diventare famosa

Dopo aver partecipato a Miss Italia quasi per caso nel ’97, la Toffanin è riuscita a farsi notare grazie al quiz show di Gerry Scotti, dove tra l’altro era al fianco di Ilary Blasi.

Successivamente è riuscita ad affermarsi come conduttrice, tanto che conduce ormai Verissimo da tantissimi anni; la Toffanin si è sempre dedicata al suo programma e ora pare stia raccogliendo i frutti.

Ma sapevate cosa faceva prima di avere successo nel mondo dello spettacolo? Stando a quanto riportato da Caffeina Magazine, da giovane la Toffanin lavorava in un bar, in modo tale da mantenersi gli studi.

Silvia è infatti laureata in Lingue e letterature straniere, titolo ottenuto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è iscritta all’albo dei giornalisti dal 2004; oltre che per l’infinita bellezza, la Toffanin si è sempre fatta notare per la sua pacatezza, la sua umanità e la sua intelligenza.

Quanto alla vita privata, la conduttrice ha trovato stabilità grazie a Pier Silvio Berlusconi, con cui sta insieme praticamente da venti anni; i due hanno infatti una relazione dal 2002 ed hanno formato insieme una famiglia composta da due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

La Toffanin è sicuramente tra le conduttrici più amate della tv, col pubblico che attende con ansia che le sia dato sempre più spazio sulle reti Mediaset; con la sua bravura, sarebbe in grado di realizzare un successo eclatante con qualsiasi altro programma.