Federica Panicucci shock: cambia tutto

Grandi notizie per Federica Panicucci e i fan di Mattino 5

Ottime notizie per i fan di Federica Panicucci e Francesco Vecchi . A quanto pare Mediaset ha deciso che il programma Mattino 5 andrà in onda ancora per un pò prima della pausa estiva. L’ultima diretta infatti è prevista per venerdì 24 giugno. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Mattino 5 prolungato: Mediaset promuove la Panicucci e Vecchi

Gli appassionati di Mattino 5, possono dormire sogni tranquilli. Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi non andrà subito in ferie. Visto gli ascolti, la trasmissione è stata prolungata per quasi un mese. Quella che all’inizio sembrava una semplice indiscrezione di Bubino Blog si è trasformata in realtà, quindi.

Un grandissimo successo, sia per i due conduttori che per la stessa rete. Fino al 24 giugno, nulla cambierà nel palinsesto. Mentre a partire da lunedì 27 Mattino 5 sarà sostituito da Morning News, una sorta di versione estiva che vedrà al timone Simona Branchetti.

Quando torna in onda Mattino 5?

La domanda che adesso tutti si stanno ponendo è: ma quando tornerà adesso Mattino 5? Stando alle prime news, la Panicucci e Vecchi subito dopo la stagione estiva torneranno al loro posto. Il programma verrà ritrasmesso a settembre, come di consueto.

Il duo è molto piaciuto al pubblico a casa e a confermalo sono proprio gli ascolti. Federcia e Francesco sono riusciti spesso a conquistare il 20% di ascolti. Numeri ottenuti grazie ad un abile mix fra lo spazio delle News di Vecchi, più serioso e legato alla cronaca, e quello più leggero sempre in mano alla Panicucci.

Intanto, nell’attesa del loro ritorno in tv, i due colleghi per la prossima stagione vedranno cambiare molte cose da parte della concorrenza. La Rai, fino a giugno nella stessa fascia manderà in onda fino alle 10 il TGUnoMattina, con protagonisti i volti del telegiornale. Un nuovo progetto che pare stia piacendo molto.

