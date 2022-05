Scuola: ecco il nuovo calendario 2022-2023, date di inizio e festività

Un altro probabile ponte avverrà nel mese successivo, in occasione dell’Immacolata concezione. Questo è fissato per l’8 dicembre 2022 ed è infatti un giovedì, quindi quasi sicuramente le scuole in questi giorni resteranno chiuse.

Per quanto riguarda le vacanze di Natale la competenza sarà di competenza di ogni regione, quindi non vi resta che consultare il sito del vostro comune. Pasqua invece, sarà il 9 aprile del 2023, di conseguenza scuole sicuramente chiuse il 10 aprile per il giorno di Pasquetta.

La maggior parte delle scuole italiane hanno come data d’inizio il 12 settembre 2022. Solo Bolzano ha come data fissata il 5 settembre, invece Toscana, Marche e Puglia inizieranno qualche giorno dopo.

Ora non vi resta che segnare le date sul calendario e iniziare a organizzare le vostre vacanze. Voi cosa ne pensate?