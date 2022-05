Valentino Rossi: il fratello, che nessuno conosce, fa il suo debutto

Il fratello di Valentino Rossi, non tutti lo conoscono, anche lui è un pilota di moto, ed esordirà in pista nel Mondiale numero 20 in MotoGp in sella alla Ducati. Conosciamolo.

Si chiama Luca Marini ed è il figlio di Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, e di Massimo Marini e anche lui fin da piccolissimo cresce con la passione per le moto, proprio come il fratello.

Luca Marini vive a Tavullia, nelle Marche, insieme alla sua fidanzata e a due cani, ma conosciamo qualcosa di più del fratello di uno dei miti delle moto che ha fatto sognare e volare l’Italia nel mondo.

Luca Marini si racconta

Luca Marini è emozionatissimo perché a breve potrà vedere da vicino una MotoGP, e soprattutto potrà guidarla in occasione del mondiale, come lui stesso dichiara:” Questa è la categoria numero uno del motociclismo, me la devo godere giorno per giorno”.

Infatti l fratello del campione Valentino Rossi, esordirà a Losail, quando prenderà le redini della sua nuova Ducati GP19. In merito al rapporto che ha con il fratello Luca, Valentino Rossi dichiara che sono diversi e che il fratello minore è davvero una persona molto salda e impostata, “seria” come la definisce lui.

Il campione Valentino, aggiunge che il fratello Luca ha un grande talento e che comunque è una persona molto determinata anche se avrà bisogno di tempo per imparare bene a guidare la ducati essendo una moto non facile, ma non ha dubbi sulla determinazione e capacità del fratello.

Ritornando indietro nel tempo, Luca, già da piccolo gareggia con un logo composto dalla raffigurazione di Guido, bulldog di famiglia, che tiene fra le zampe il numero 97 (suo anno di nascita).

Ma apartire dalla stagione 2015, vista la non disponibilità del numero 97, è costretto a cambiare numero e sceglie il 10. Nell’anno 2004 durante l’ultima gara di campionato europeo di minimoto nei Paesi Bassi si posiziona al quinto posto, per poi vincere all’endurance per Telethon dello stesso anno.

Insomma Luca è davvero un fratello d’arte e siamo davvero curiosi di vedere come sarà la sua carriera sulla moto. I presupposti per grandi vittorie ci sono tutti. Il suo carattere forte, determinato, maturo (Valentino Rossi ha dichiarato che il quarantenne della famiglia sembra Luca e non lui).