Jeremias Rodriguez, ex-naufraga lo punge: ecco le sue parole sul fratello di Belen, che quest’anno ha iniziato in coppia con suo padre.

I Rodriguez sono tornati protagonisti anche quest’anno a L’Isola dei Famosi, questa volta però grazie alla presenza di Jeremias Rodriguez e di suo padre Gustavo; la recente decisione del fratello di Belen ha però fatto storcere il naso a molti.

Jeremias ha infatti deciso di lasciare il reality show e dunque l’Honduras, per fare ritorno a casa; questo gesto ha fatto nascere parecchie polemiche, con un’ex-naufraga che ha lanciato una frecciatina al Rodriguez.

Jeremias Rodirguez, ex-naufraga lo punge: la frecciatina al fratello di Belen per la sua decisione di lasciare L’Isola dei Famosi

Dopo un inizio piuttosto incoraggiante, Jeremias ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, facendo nascere qualche polemica. “Ho già fatto due reality. Non ho mai vissuto di questo. E’ un mondo che non mi piace” ha spiegato come motivazione per la decisione presa.

Queste parole però non sono bastate al pubblico e nemmeno all‘ex-naufraga Daniela Martani, che abbiamo visto nella scorsa edizione; ospite del format #freeisola sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo, la Martani ha sottolineato come Jeremias conoscesse benissimo non soltanto il mondo dei reality ma anche quello de L’Isola dei Famosi, a cui tra l’altro ha già partecipato.

Insomma, per l’ex-naufraga, Jeremias poteva direttamente non partire, considerando come nessuno lo abbia obbligato; un pensiero fatto da molti e più o meno condivisibile, così come condivisibile (e da rispettare) è la scelta di Jeremias.

Al fianco del Rodriguez si è infatti schierata Floriana Secondi, anche lei tra i concorrenti di quest’edizione del reality; la Secondi ha provato a spiegare cosa c’è dietro la scelta di Jeremias, parlando anche di una persona dietro al nome importante.

“Anche lui sicuramente avendo avuto la vita piena con una famiglia importante, molto amorevole con lui, si è trovato in un isola dove ogni tanto ci sono quei tempi morti che ti annoiano e ti fanno pensare a te, a casa. Dietro ai Rodriguez, a un nome importante, c’è un essere umano“ le parole della Secondi.