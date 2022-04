Un posto al sole: succede nuovamente tra Riccardo e Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che la serenità appena riacquistata da Riccardo e Rossella viene guastata da un arrivo inaspettato

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Riccardo e Rossella ci sarà un riavvicinamento che però durerà molto poco. La loro storia verrà squilibrata da un ritorno inaspettato.

Intanto, Bianca è sempre più impegnata a portare avanti le sfide della web challenge e questo la porta a essere scontrosa con Franco e Giulia. Raffaele invece comincia la sua preparazione per le uova pasquali. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Un posto al sole: Riccardo e Ross di nuovo lontani, Bianca di nuovo in difficoltà

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che tra Rossella e Riccardo è tornato il sereno. La coppia pare abbia ritrovato il proprio equilibrio ed è felice così. Purtroppo, questa loro serenità come ci fanno sapere gli spoiler durerà pochissimo: il Crovi dovrà fare i conti con un fantasma molto pesante, che arriva dal suo passato: suo fratello Stefano. Cosa nasconde?

Intanto, Angela ha deciso di partire e Franco è di nuovo alle prese con Bianca. La piccola è diventata ingestibile e non si sa davvero come riuscire a farla ragionare. La bambina è finita nella rete del web challeng e ora sembra essere impegnata in una nuova sfida. Bianca tornerà quindi a mostrarsi ancora una volta insofferente e ribelle con Franco e Giulia.

Un aiutante speciale per Raffaele

Con l’arrivo delle festività pasquali, Raffaele è pronto con le sue uova. Questa volta però il ragazzo non può contare sull’aiuto di Ornella. La Bruni sarà infatti impegnata con i turni in ospedale e non potrà dare una mano al marito. Le anticipazioni ci fanno sapere che a dargli una mano sarà una persona inaspettata. Di chi stiamo parlando? Sarà Katia? Per adesso non ci resta altro he attendere.

Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo continuate a seguirci su formatonews.