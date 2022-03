Silvio Berlusconi e Marta Fascino: tutto sulle “non nozze”

Celebrata la cerimonia simbolica tra Silvio Berlusconi e la parlamentare Marta Fascina: tutti i dettagli dell’evento svoltosi in una meravigliosa villa

Poche ore fa a Villa Gernetto si è celebrata la cerimonia informale tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. I due hanno festeggiato i tre anni della loro storia ma non con delle nozze. Si è trattata di una cerimonia informale, con pochi amici e parenti, presso la residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’evento che ha fatto impazzire tutti.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina Festeggiano le non nozze

Quello di Silvio Berlusconi e Marta Fascina è stato un evento molto intimo e senza la presenza della stampa. La compagna ha indossato per l’evento un abito bianco in pizzo francese dello stilista Antonio Riva, con un lungo strascico, mentre Berlusconi ha vestito un Armani blu.

Come riportano le prime agenzie, dopo la cerimonia Berlusconi ha fatto un breve discorso e, dopo il brindisi, tutti si sono riuniti a tavola per iniziare il pranzo “nuziale”. Ovviamente non è mancato nemmeno un menù particolare e curato nei minimi dettagli preparato dal ristorante “Da Vittorio”, noto locale del bergamasco. Gli ospiti infatti hanno mangiato un ricco antipasto, due primi e per secondo una tagliata di manzo aromatizzata alla cannella. Infine, dolci e tanto champagne.

I presenti al banchetto “nuziale”

Come già detto in precedenza si è trattata di una cerimonia intima con pochi invitati, con amici stretti, tra cui personaggi appartenenti alla politica e al mondo dello spettacolo. Al banchetto si sono presentati Galliani e Letta. Ma anche alcuni rappresentanti di Forza Italia, tra cui Tajani, Ghedini, Licia Ronzulli.

Non è mancato nemmeno Matteo Salvini, ma anche Vittorio Sgarbi e Gigi D’Alessio, così come naturalmente la famiglia del cavaliere, tranne Piersilvio Berlusconi, assente perchè pare abbia avuto contatti con un positivo al Covid. Insomma un evento davvero molto fine e raffinato, dove ovviamente non sono mancate nemmeno le polemiche.

