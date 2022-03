Matteo Berrettini è tornato single? Ecco le voci

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic potrebbero essersi lasciati. Questa la notizia che sta circolando da qualche ora in rete

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. La coppia, seguitissima sui social si sarebbe detta addio e lo avrebbe fatto in silenzio. Per adesso, infatti, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati e quindi si parla solo di indiscrezioni. Ma andiamo a vedere insieme dove sarebbe nata la notizia.

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sarebbero lasciati

Ad accorgersi di questo oddio ovviamente i fans. I più attenti hanno notato che i due non si seguono più su i corrispettivi account, il che lascia molto pensare. molti pensano che ci sarebbe in atto una crisi o peggio ancora un addio definitivo.

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic stano insieme da circa tre anni e tutto sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a pochi giorni fa. Per ora non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati e precisiamo che sui social ci sono ancora foto di loro due insieme.

Le parole del campione di tennis sulla sua storia d’amore

In una recente intervista il campione di tennis ha parlato apertamente della sua storia d’amore con Ajla. I due hanno tre anni di differenza e nonostante gli impegni di entrambi sono riusciti a portare avanti la relazione trovando il proprio equilibrio.

Infatti, ecco le parole di Matteo Berrettini a riguardo : “Mi sono innamorato di lei perché sa comprendermi e tranquillizzarmi sempre”. Nello stesso tempo ha anche sottolineato quanto fosse più stressante vedere giocare la giovane che partecipare lui stesso alle gare. Lei vive in Florida mentre lui in Europa e quindi già il fatto di vedersi risultava molto complicato. Come staranno davvero le cose? Si saranno lasciati davvero? Per ora non ci resta altro che attendere.

