Alimentazione: mangia la pasta e perdi peso

La pasta viene generalmente demonizzata nelle diete, eppure potrebbe – se consumata correttamente – può favorire la perdita di peso.

La pasta – soprattutto i carboidrati – sono stati spesso demonizzati nel mondo del fitness e dei regimi alimentari dietetici. Si pensa infatti che la pasta, il pane e i derivati siano i principali responsabili dell’aumento di peso e della mancata formazione dei muscoli. In realtà, i carboidrati rappresentano una fonte di energia utile ed eliminarli totalmente comporta delle conseguenze al nostro organismo. Abolirne l’assunzione potrebbe provocare un indebolimento del corpo ed una difficoltà ad affrontare le più semplici azioni quotidiane. In realtà, non è il carboidrato in sé a provocare l’aumento di peso, bensì l’eccessivo consumo a livello di quantità. Vediamo insieme come consumare la pasta, senza sfavorire il dimagrimento e la tonicità del corpo.

Pasta: i consigli utili sul suo consumo

Prima di tutto, è fondamentale scegliere la giusta tipologia di pasta: ad esempio, sarebbe meglio prediligere il consumo di pasta integrale, ricca di fibre e povera di zuccheri. La pasta integrale infatti permette di fornire al corpo la giusta quantità di energia, senza però influire eccessivamente sui livelli di zuccheri nel sangue (l’eccessivo consumo di pasta e pane bianco potrebbero portare all’aumento della glicemia). Oltre a questo, per essere ancora più minuziosi a questo proposito, consigliamo di assumerla al dente per evitare picchi glicemici e gonfiore addominale.

Inoltre, ciò che maggiormente può influire sull’aumento di peso, risiede nel modo in cui decidiamo di condire la pasta. Ovviamente una carbonara avrà molte più calorie rispetto ad un semplice spaghetto al sugo, per cui – se siete a dieta e ci tenere al benessere del vostro corpo – consigliamo di non esagerare. Infine, contrariamente a quanto si possa pensare, consumare un piatto di pasta la sera può aiutare a dormire meglio e a perdere peso. Degli studi scientifici hanno mostrato come il carboidrato possa aiutare a rilassarsi, evitando anche gli episodi di fame notturna.