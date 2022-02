Davvero? Chiara Ferragni lascia tutti sotto shock: l’imprenditrice ed influencer si è mostrata veramente bellissima, da mozzare il fiato.

Alle porte di San Valentino, Chiara Ferragni decide di mostrarsi più sensuale che mai, sfoggiando tutta la sua infinita bellezza. Imprenditrice nota in tutto il mondo e influencer tra le più celebri, la Ferragni in questi ultimi anni ha costruito un solido marchio e una solida famiglia con Fedez, realizzandosi sotto tutti gli aspetti.

Chi guarda il suo profilo Instagram sa bene che la Ferragni sfoggia continuamente un fascino sorprendente, ma scatto dopo scatto pare voler sorprendere sempre tutti; la nuova foto lascia tutti quanti sotto shock.

Chiara Ferragni lascia tutti sotto shock: sensualità infinita con questo outfit

Uniti a dei lineamenti angelici, con grandi occhi celesti e capelli naturali biondissimi, la Ferragni ha ammaliato milioni e milioni di fan; oltre a questo, Chiara è dotata di un fisico statuario e femminile, slanciato da 177 cm d’altezza.

A dimostrare la sua infinita bellezza ancora una volta un nuovo post su Instagram, che presenta la Ferragni immortalata con un outfit veramente da lasciare senza fiato; la temperatura è bollentissima.

In vacanza a Parigi, probabilmente per passare un San Valentino romantico con suo marito e i suoi figli, la Ferragni si è fatta ritrarre con addosso solamente un reggiseno e delle calze a rete, con tanto di tacchi a spillo neri ai piedi.

Girata di profilo, coi capelli raccolti e un rossetto violaceo sulle labbra, la Ferragni mette in primo piano la lunga gamba destra, lasciando sotto shock tutti i fan che pare non possano fare a meno di usare lo zoom; in molti, poi, si chiedono se l’imprenditrice indossi o meno l’intimo, che pare non esserci.

“Unposted from Paris” scrive la Ferragni nella didascalia, mentre il post è stato riempito di like e di commenti, non tutti però positivi; mentre in moltissimi l’ammirano, altri sembrano rimproverarle la mancanza di eleganza e di contenuti alternativi. Ammirata e criticata, come spessissimo succede ad una personalità così celebre.