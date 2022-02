Leonardo Pieraccioni: ecco la sua bellissima fidanzata!

By

Leonardo Pieraccioni: avete mai visto la sua bellissima fidanzata? da non credere, è uno splendore. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Leonardo Pieraccioni è sicuramente uno degli attori comici più apprezzati dal pubblico Italiano. Da sempre ci intrattiene con i suoi splendidi e divertentissimi film, spesso è finito anche al centro di vari gossip per via dei suoi innumerevoli flirt.

Nelle ultime ore sono arrivate parecchie paparazzate proprio su Pieraccioni e la sua nuova ragazza Teresa Magni. I due dopo un breve periodo di silenzio hanno deciso di uscire allo scoperto ed ufficializzare la relazione.

Come dicevamo in più di un’occasione sono stati fotografati in atteggiamenti intimi fino a quando hanno deciso di mostrarsi insieme sui social.

Da ormai diversi giorni sul profilo di Teresa sono apparsi diversi post con Pieraccioni, ma conosciamo meglio la bellissima fidanzata dell’attore e scopriamo cosa fa nella vita.

Lonardo Pieraccioni: ecco chi è Teresa, la bellissima fidanzata dell’attore

I fan di Leonardo Pieraccioni sono rimasti felicemente sorpresi nel vedere la bellissima fidanzata dell’attore. Da quanto si mormora i due stanno già pensando al matrimonio e di avere un ipotetico figlio.

In molti si ricorderanno di quando l’attore e Laura Torrisi ufficializzarono la separazione, i due hanno avuto insieme anche una figlia di nome Martina, sono comunque rimasti in buoni rapporti, ma per i fan è stato un duro colpo al cuore.

Per fortuna Leonardo si è consolato abbastanza in fretta, infatti si è rifidanzato e pensa a costruire una nuova famiglia con la nuova compagna.

Tutto è nato nel 2018, in realtà inizialmente Leonardo e Teresa erano semplicemente dei buoni amici. Poi da un giorno all’altro è scoppiato l’amore, sappiamo che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo ed è anche una persona che tiene molto alla propria privacy.

Per ora su Teresa Magni sappiamo che ha 40 anni, quindi porta quasi 16 anni di differenza da Pieraccioni e che ha una figlia nata da una precedente relazione che si chiama Anna.

La fidanzata di Leonardo è una bravissima parrucchiera e sembra che fu proprio lei ad aiutare il regista a superare la rottura dalla ex fidanzata Laura Torrisi.

Voi cosa ne pensate? vi piace la nuova fidanzata di Pieraccioni?